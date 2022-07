I fan di Rings of Power sono convinti che Sauron tornerà come il cattivo

Impossibile caricare questo contenuto

Verrrrry curioso del trailer di Harfoots in the Rings of Power. Questo tipo di proto-hobbit esisteva sicuramente nello stesso periodo di questi eventi MA non prenderne parte. Il punto di LoTR è che prima di allora, il mondo fondamentalmente non prestava loro attenzione.

— Mariah McCourt (@TiredFairy) 14 luglio 2022