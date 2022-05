I fan di Night Sky chiedono la seconda stagione dopo il finale cliffhanger

Con il duo premio Oscar JK Simmons e Sissy Spacek in testa, il nuovo arrivo di Amazon Prime Vidoe, Night Sky, promette di essere una serie imperdibile.

La fantascienza ultraterrena è piena di mistero e ogni episodio lascia i fan con più domande che risposte mentre la storia si svolge lentamente.

Dopo otto affascinanti episodi, Night Sky si è concluso con un cliffhanger strabiliante che ha lasciato i fan a chiedersi se la stagione 2 è in arrivo.

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Night Sky*

Data di uscita di Night Sky e anteprima della trama

Night Sky è arrivato su Amazon Prime Video venerdì 20 maggio 2022.

Con JK Simmons e Sissy Spacek, la serie di fantascienza fuori dal mondo racconta la storia di Franklin e Irene York, una coppia che, anni fa, ha scoperto una misteriosa camera sepolta nel loro cortile che porta inspiegabilmente a uno strano e pianeta deserto.

Da allora gli York hanno mantenuto la camera un segreto gelosamente custodito, ma quando un giovane enigmatico entra nelle loro vite, la tranquilla esistenza della coppia viene sconvolta e la camera che credevano di conoscere così bene si rivela qualcosa di molto più di quanto avrebbero potuto. immaginato.

Come è impostato Night Sky per la stagione 2

Al di là dei suoi primi otto episodi, il destino di Night Sky rimane nell’aria poiché Amazon Prime Video deve ancora rinnovare la serie di fantascienza.

Tuttavia, l’episodio finale della stagione di debutto lascia un sacco di domande nell’aria e quindi se c’è domanda per la stagione 2, allora lo spettacolo ha buone possibilità di tornare per di più.

La scena finale della prima puntata di Night Sky mostra che il presunto pianeta deserto di Franklin e Irene non è così vuoto come pensavano all’inizio.

Non solo possono sopravvivere nell’atmosfera del pianeta, ma c’è anche una città dall’aspetto piuttosto umano non lontano dal loro rifugio, sebbene sia protetta da una strana struttura a forma di uovo.

Questo è davvero un altro pianeta che gli York hanno trovato o potrebbe essere la Terra in un lontano futuro? Solo una seconda stagione può rispondere a questo.

Altrove, la storia di Jude è importante in Night Sky poiché il suo arrivo porta con sé alcuni personaggi sgradevoli.

Entro la fine della prima stagione, la ricerca di Jude del padre scomparso porta lui e la sua ritrovata compagna Denise, la nipote degli York, a Bangkok, ma la loro avventura sembra anche essere appena iniziata.

I fan sperano nella stagione 2

Poiché l’episodio finale di Night Sky lascia in sospeso molti fili della trama, i fan della serie di fantascienza non hanno perso tempo a rivolgersi ai social media per chiedere di più.

Un fan su Twitter ha scritto: “Ehi @PrimeVideo, assicurati di prendere seriamente in considerazione l’idea di firmare Night Sky per una versione della seconda stagione! Non puoi fermarti a una sola stagione. Non puoi proprio!”

Mentre un altro ha citato Jean-Luc Picard di Star Trek, dicendo: “Non mi dispiacerebbe vedere un Amazon della seconda stagione di Night Sky. Fallo così.

Questo utente di Twitter ha scritto: “Night Sky è stato inaspettatamente adorabile e straziante. Simmons e Spacek erano semplicemente… bellissimi insieme. Inoltre, è meglio che ci sia una stagione 2″.

Come ha aggiunto questo fan: “Che finale! Spero che ci siano piani per la seconda stagione”.

E infine, questo fan ha gli occhi su una terza stagione, non importa solo due: “Ho visto Night Sky durante il fine settimana – sì, tutto. Mi è piaciuto molto. @PrimeVideo, per favore dacci una stagione 2 (e 3)!”

Night Sky è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio il 20 maggio 2022.

