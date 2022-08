I fan di All or Nothing suggeriscono sette squadre che dovrebbero essere coperte successivamente

La tanto amata docuserie All or Nothing di Amazon Prime Video ha conquistato fan in tutto il mondo per aver offerto agli spettatori un accesso impareggiabile ad alcune delle più grandi squadre sportive del mondo.

L’ultima edizione della serie segue gli ex giganti del calcio, l’Arsenal, mentre tentano di risalire la vetta della Premier League.

Tuttavia, nonostante il fatto che la serie dei Gunners sia stata rilasciata solo di recente, i fan di All or Nothing stanno già rivolgendo la loro attenzione a ciò che verrà dopo, con molti che suggeriscono squadre che vorrebbero vedere in una puntata futura.

Tutto o niente: Manchester United

Uno scorrimento su Twitter mostrerà che il Manchester United è probabilmente la scelta preferita dai fan per la prossima squadra di All or Nothing.

Come l’Arsenal, i giorni di maggior successo dello United sono ben alle spalle e con l’arrivo di un nuovo allenatore e alcuni rapporti di trasferimento sorprendenti, il futuro potrebbe continuare ad essere accidentato.

“Giornata di apertura persa, il giorno dopo si chiude su Arnautovic e Rabiot. Questa stagione sarebbe perfetta per un documentario All or Nothing”, ha commentato un fan del Manchester United su Twitter.

Mentre un altro ha aggiunto: “La prossima serie All or Nothing deve essere sicuramente unita”.

“La prossima stagione, lo United farà al 100% un All or Nothing”, ha affermato questo utente di Twitter.

Tutto o niente: Barcellona

Un altro suggerimento estremamente popolare tra i fan sono i giganti catalani, il Barcellona, ​​che negli ultimi anni ha affrontato problemi finanziari ampiamente segnalati.

I loro sforzi per ricostruire hanno sorpreso molti a causa del fatto che il club ha firmato una serie di nuovi giocatori nonostante i suddetti problemi di denaro abbiano impedito loro di essere effettivamente registrati.

Facendo riferimento al fatto che il Barcellona sta lottando per registrare i suoi nuovi acquisti, un tifoso ha commentato: “L’intera situazione diventa sempre più divertente. Yo Amazon, è meglio che questo sia il prossimo All or Nothing!”

A cui questo fan ha fatto eco “Questo [Barcelona] deve essere il prossimo All or Nothing”.

Altre menzioni degne di nota

Ovviamente, ogni tifoso di calcio vorrebbe vedere la propria squadra ricevere il trattamento All or Nothing, ma qui ci sono alcuni campi selezionati in cui ci siamo imbattuti.

Liverpool | Come il più grande rivale del Manchester City negli ultimi anni nella caccia all’argento, il Liverpool deve meritare una menzione.

“Un @LFC tutto o niente per la prossima stagione, per favore”, ha detto un fan su Twitter.

Foresta di Nottingham | Appena promosso in Premier League e spendendo molto per cercare di rimanere lì, il Nottingham Forest sarebbe un orologio affascinante.

Questo tifoso del Nottingham Forest ha presentato il caso della propria squadra: “Basta guardare l’interesse senza precedenti per il nostro ritorno nella massima serie da esperti, commentatori e fan rivali. Se Amazon vuole scrivere un bel assegno, c’è solo un contendente per la loro prossima serie di All or Nothing”.

Chelsea | Con i nuovi proprietari e un cast di giocatori in continua evoluzione, il Chelsea sarebbe una buona scelta per molti.

“Ho bisogno di un All or Nothing sul Chelsea dopo”, ha commentato questo fan.

Southampton | Una squadra che combatte verso i livelli più bassi della Premier League farebbe un cambiamento da artisti del calibro di Man City, Spurs e Arsenal.

E per questo fan, c’era solo un suggerimento: “Voglio tutto o niente: Southampton la prossima stagione”.

Una squadra della WSL | E infine, concludiamo con la favorita personale di questa scrittrice, una squadra della WSL (Women’s Super League), che sarebbe un ottimo modo per seguire la vittoria dell’Inghilterra a Euro 2022 in quanto aiuterebbe ad ampliare la copertura sempre crescente del calcio femminile.

“Amazon dovrebbe davvero prendere in considerazione l’idea di fare uno dei team WSL per il prossimo All Or Nothing. Sarebbe un contrasto con le squadre maschili, ma anche questa stagione sarebbe molto interessante da seguire”, ha commentato un fan su Twitter.

All or Nothing: Arsenal è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio il 4 agosto 2022.

