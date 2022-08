I fan chiedono Samaritan 2 dopo che il finale del primo film lascia spazio al sequel

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Samaritan*

Con così tante nuove voci nel genere dei supereroi, può essere difficile trovare un film che offra qualcosa di leggermente diverso, ma questo è ciò che l’ultimo arrivo di Prime Video riesce a ottenere.

Il film racconta la storia di un giovane ragazzo che crede che il suo vicino sia il supereroe, Samaritan, morto presumibilmente in una lotta contro il suo nemico giurato decenni prima.

Da quando è arrivato, Samaritan ha ricevuto molti elogi dai fan di Prime Video, molti dei quali ora chiedono un sequel, Samaritan 2.

Data di uscita di Samaritan e anteprima della trama

Samaritan è volato su Amazon Prime Video venerdì 26 agosto 2022.

La criminalità a Granite City è in aumento e con il caos che minaccia di sopraffare la popolazione, il tredicenne Sam Cleary crede che la città abbia bisogno di un eroe.

Il ragazzo crede che il suo vicino misterioso e solitario, Joe Smith, potrebbe essere la risposta alle preghiere di Granite City, sospettando che sia il leggendario vigilante superpotente, Samaritan, scomparso dopo un’ardente battaglia 25 anni prima.

Nonostante la riluttanza di Joe, Sam si impegna a convincere il suo vicino a uscire dal nascondiglio prima che la città vada in rovina.

Come il finale imposta Samaritan 2

Negli ultimi momenti del film, viene rivelato che Samaritan era, in effetti, morto nella lotta esplosiva 25 anni prima e che Joe è in realtà il malvagio fratello gemello dell’eroe, Nemesis.

Tuttavia, Sam non lo dice alla stampa dopo che Joe ha salvato la situazione e invece rivela che “Samaritan” vive.

Il finale lascia la porta spalancata per di più poiché un potenziale sequel potrebbe vedere Joe tentare di essere all’altezza del nome samaritano che Sam gli ha dato nel tentativo di mantenere viva l’eredità di suo fratello.

Tuttavia, forse il riemergere di Samaritan potrebbe vedere un nuovo cattivo arrivare sulla scena dopo aver appreso che il protettore superpotente di Granite City è miracolosamente tornato.

Va notato, tuttavia, che a nessun sequel di Samaritan è stato dato il via libera al momento della stesura.

I fan chiedono Samaritan 2

Dopo l’uscita di Samaritan, molti fan si sono rivolti ai social media per chiedere un sequel.

Un fan su Twitter ha scritto: “Qualcun altro guarda ancora Samaritan? Mi fa venire voglia di leggere i fumetti adesso. Mi piacerebbe avere un seguito con più azione. Questa è stata una buona configurazione per un altro film. Anche un prequel sarebbe fantastico”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Samaritano è stato fantastico! Succede qualcosa, che vedevo arrivare, ma sapere non ha rovinato minimamente l’esperienza. Non solo questo potrebbe avere un seguito, ma anche un prequel e sarei qui per entrambi”.

Tuttavia, questo fan non era così entusiasta della prospettiva di un sequel: “Per favore, non fare un sequel di Samaritan. Un film è stata una tortura sufficiente”.

“Finalmente ho visto Samaritan ieri sera e Sylvester Stallone ha offerto un’epica esibizione di “colpo di scena” che non vedevo arrivare”, ha detto questo fan. “Spero davvero che ci sia un sequel o un prequel.”

Mentre un altro utente di Twitter ha commentato: “Mi è piaciuto molto Samaritan, un film divertente. Ben interpretato da tutto il cast e sperando di ottenere un sequel per questo.

E infine, questo fan ha scritto: “Samaritan di Amazon Prime è stato davvero bravo. Sylvester Stallone si adattava a interpretare un vecchio supereroe! Spero che ci sarà un seguito”.

Samaritan è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio il 26 agosto 2022.

