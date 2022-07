I creatori di Terminal List anticipano la stagione 2 e oltre della serie di Chris Pratt

Con così tanta concorrenza nel mondo dello streaming, artisti del calibro di Amazon Prime Video, Netflix e Disney+ sono sempre alla ricerca di nuovi contenuti per invogliare i fan ai rispettivi servizi.

L’ultima serie di Amazon, The Terminal List, è un altro ottimo esempio in quanto il thriller tutto d’azione vanta la superstar di Hollywood Chris Pratt come attore principale.

Con i fan che si fanno strada tra i nuovi episodi, l’attenzione si sta rapidamente spostando su ciò che il futuro potrebbe riservare e potrebbe essere luminoso dato che The Terminal List è uno spettacolo che ha il potenziale per la stagione 2 e oltre.

L’elenco dei terminali è esploso su Amazon Prime Video venerdì 1 luglio 2022.

Basata sul romanzo best-seller di Jack Carr, la serie segue il tenente comandante James Reece dopo il suo ritorno a casa dopo una missione segreta dei Navy SEALs che ha visto il suo intero plotone teso un’imboscata.

Il ritorno a casa di Reece è accolto con ricordi contrastanti degli eventi e domande persistenti sulla sua parte nella missione fallita.

Tuttavia, quando emergono nuove prove, Reece scopre di essere al centro di un’oscura cospirazione e un nemico sconosciuto sta lavorando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella della sua famiglia e dei suoi amici.

Perché The Terminal List potrebbe tornare per la stagione 2 e oltre

Dopo i suoi primi otto episodi, la storia di James Reece potrebbe potenzialmente funzionare.

Questo perché The Terminal List è basato su una serie di romanzi dell’autore Jack Carr che contiene ben cinque voci.

Se Amazon dovesse adattare un romanzo per stagione, la serie potrebbe in teoria durare cinque stagioni e potenzialmente anche più a lungo se Jack Carr continua a scrivere nuovi libri nel franchise.

La serie di romanzi di Terminal List è iniziata con l’uscita del romanzo omonimo nel 2018, seguito ogni anno da una nuova storia.

Nel 2019, il romanzo sequel Vero credente ha colpito gli scaffali delle librerie mentre la serie è continuata Figlio selvaggio, la mano del diavolo e più recentemente Nel Sangueche è stato rilasciato solo a maggio 2022.

I creatori suggeriscono di più

Mentre Amazon Prime Video deve ancora rinnovare ufficialmente The Terminal List per la stagione 2, i creatori dello show hanno lasciato intendere che ci sono piani per altro.

Parlando con Screen Rant, l’autore Jack Carr, lo sceneggiatore capo della serie Dave DiGilio e il regista pilota Antoine Fuqua hanno scherzato sul fatto che sperano che lo spettacolo continui.

“Incrociamo le dita”, ha detto DeGilio sulla prospettiva della seconda stagione mentre Fuqua ha risposto, dicendo: “Questo è l’obiettivo”.

“Ci siamo sicuramente impegnati con quel quadro generale di volerlo fare”, ha continuato il regista. “Quindi, se veniamo benedetti e [are] successo, Amazon lo farà di nuovo.

Dave Gilio ha chiarito ulteriormente, dicendo: “Sì, abbiamo una tabella di marcia per ogni stagione davanti a noi. L’unico problema è quest’uomo [Carr] scrive un libro all’anno e ci vuole molto più tempo per fare uno spettacolo”.

In risposta, Carr ha scherzato: “Non so quale sia il loro problema”.

L’elenco dei terminali è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio venerdì 1 luglio 2022.

