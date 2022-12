I 5 migliori film di Natale da guardare in famiglia su Prime Video

Il conto alla rovescia per il Natale è iniziato!

Il periodo natalizio è il periodo più bello dell’anno. Si tratta di passare più tempo possibile con le nostre famiglie. A proposito di famiglia, quale modo migliore per entrare nello spirito natalizio se non guardando un film di Natale con i propri cari?

Questo dicembre, Prime Video ha molti film di Natale che fanno divertire tutta la famiglia! Di seguito abbiamo elencato alcune opzioni in modo da poter dedicare meno tempo allo scorrimento di Prime Video e più tempo con la tua famiglia!

I migliori film di Natale da guardare in famiglia su Amazon Prime Video

1. Artù Natale

Sapevi che Babbo Natale aveva un figlio di nome Arthur? Si chiama Arthur Claus e lavora nell’ufficio postale smistando le lettere che Babbo Natale riceve al Polo Nord. Nonostante la sua goffaggine, Arthur ha un buon cuore, ed è in piena mostra quando rischia tutto per consegnare un regalo all’unico bambino di cui Babbo Natale si è erroneamente dimenticato.

2. È una vita meravigliosa

Per conoscere il vero significato del Natale, non guardare oltre È una vita meravigliosa. Alla vigilia di Natale del 1945, un depresso George Bailey riceve la visita di un angelo custode di nome Clarence. Attraverso i flashback, George visita vari momenti della sua vita, realizzando lentamente che la sua vita non è poi così male. È una vita piuttosto bella che vale la pena vivere. È un classico di tutti i tempi che deve essere guardato durante le vacanze.

3. Miracolo sulla 34esima strada (1947)

E se il vero Babbo Natale lavorasse in un grande magazzino? Ci crederesti? In Miracolo sulla 34esima strada, Kris Kringle (il vero Babbo Natale) sostituisce un Babbo Natale ubriaco durante la parata del Giorno del Ringraziamento di Macy. Kris poi lavora da Macy’s durante le festività natalizie. Tuttavia, quando inizia a informare le persone che è lui il vero Babbo Natale, questo porta a un caso giudiziario che mette in discussione la sua identità.

4. Scroopato

Scrooged è un’interpretazione moderna del famoso libro di Charles Dickens, Un canto natalizio. Bill Murray interpreta Frank Cross, un dirigente televisivo egoista che riceve la visita del fantasma del Natale passato, presente e futuro. Cross si renderà conto che ha bisogno di cambiare strada prima che sia troppo tardi?

5. Cartoni animati di Natale: 14 classici dei cartoni animati di Natale

E se potessi guardare le classiche storie di Rudolph, Jack Frost e Babbo Natale? In Cartoni animati di Natale, 14 cartoni animati sono disponibili per la visione. Sono due ore di divertimento natalizio in famiglia!

Ti interessano altri film di Natale su Prime Video? Ecco cos’altro aggiungere alla tua watch list!

Natale con i Krank

Natale sopravvissuto

Un canto natalizio

Tutto quello che voglio per Natale sei tu di Mariah Carey

Ultima vacanza

Tyler Perry è un Madea Christmas

Il Natale perfetto di Arthur

Il gatto con il cappello sa molto del Natale

Gli Elfi di Natale

Quale film di Natale guarderai quest’anno? Lascia la tua risposta nei commenti qui sotto!