Hotel Transylvania 4 è un dolce e divertente addio di Dracula

Hotel Transylvania 4 ripete le stesse gag e trucchi, ma questa non è necessariamente una cosa negativa. Perché sono proprio queste stesse gag e trucchi che hanno fatto innamorare i bambini del franchise in primo luogo. Come si suol dire, perché riparare ciò che non è rotto?

Hotel Transylvania 4 alias Hotel Transylvania: Transformania, riporta Drac e il Hotel troupe, ma questa volta, sui nostri piccoli schermi di casa. Nel film, dopo aver sentito che Drac non lo avrebbe mai accettato per quello che è, Johnny decide di diventare un mostro usando l’invenzione di Van Helsing. Questo dispositivo trasforma i mostri in umani e gli umani in mostri. Sicuramente, ora che è un mostro, Drac accoglierà Johnny a braccia aperte, giusto?

Sbagliato! Le cose che non vanno secondo i piani fanno parte del divertimento, quindi quando Drac diventa accidentalmente un umano e viene privato dei suoi poteri (insieme ai suoi amici più cari), il nostro equipaggio di mostri preferito corre in tutto il mondo per trovare una cura.

Hotel Transylvania 4 è LOL-divertimento per tutta la famiglia

Su Rotten Tomatoes, il film non è esattamente un vincitore, e lo capisco! Replica molte delle gag che abbiamo visto prima, ma i bambini non ne hanno mai abbastanza. E onestamente, neanche i genitori possono. Questi film hanno sempre fornito battute sia per il pubblico giovane che per quello più anziano. Non temere, però, l’umorismo, come nelle puntate precedenti, è sempre leggero e non supera mai il limite. Se ti sono piaciuti gli altri film e li hai trovati adatti per la visione di tuo figlio, Hotel Transylvania 4 sarà anche amato!

Il film presenta molti momenti LOL e ancora una volta esce dall’hotel per offrire al pubblico un ambiente nuovo e fresco, pur rimanendo all’interno dei suoi terreni familiari. E al centro di tutto c’è un altro dolce messaggio di accettazione.

Hotel Transylvania 4 dice addio al pubblico in quanto è l’ultimo capitolo del Hotel Transylvania franchising. E anche se non è il più forte, funge da grande lettera d’addio al suo pubblico più giovane e conclude bene i viaggi di ogni personaggio.

Hotel Transylvania 4 è ora in streaming su Amazon Prime Video.