Fina Strazza condivide il motivo per cui la serie non glorificherà gli anni ’80

SAN DIEGO, CALIFORNIA – 21 LUGLIO: Fina Strazza visita la #IMDboat al San Diego Comic-Con 2022: Day One on The IMDb Yacht il 21 luglio 2022 a San Diego, California. (Foto di Michael Kovac/Getty Images per IMDb)

Chi è andato a casa in The Challenge: USA? (Riepilogo episodio 4) di Diana Nosa

Ragazze di carta è una nuova serie drammatica di fantascienza che segue quattro ragazze nel 1988 che lavorano tutte consegnando giornali nella loro città. Ma le loro vite vengono sconvolte quando si ritrovano improvvisamente nel 2019, incerti su come ci siano arrivati. “Mentre cercano una via di casa, si scontrano con i membri di due fazioni di salto nel tempo in guerra e devono confrontarsi con se stessi da adulti e imparare a lavorare insieme per salvare il mondo”.

Il cast e i creatori di Ragazze di carta si sono riuniti al Comic-Con di San Diego per presentare ai fan la serie e parlare dei personaggi e dei temi esplorati nello show. Uno dei pensieri ricorrenti sul pannello era come Ragazze di carta sarà più un’anti-nostalgia per gli anni ’80, a differenza di altre serie popolari che glorificano l’epoca. Il creatore Brian K. Vaughan è arrivato al punto di dire: “Questa non è tanto una lettera d’amore per gli anni ’80 quanto una minaccia di morte”.

L’attrice quindicenne Fina Strazza, che interpreta KJ Brandman nella serie, ha anche parlato di come la sua conoscenza degli anni ’80 abbia influenzato il modo in cui interpretava il suo personaggio. “So che [KJ’s] L’arco è molto importante per molte persone”, ha detto. “E quindi volevo assicurarmi di affrontarlo con molta delicatezza e, sai, assicurarmi che fosse detto in modo veritiero e con dignità”.

Strazza ha continuato dicendo che sua madre le ha insegnato gli stigmi che circondano la crisi dell’HIV / AIDS in quel momento e l’omofobia che l’ha alimentata. “L’omofobia che circola in televisione e nei film e chiaramente nella cultura pop dell’epoca, è molto evidente”, ha detto. Il pannello ha chiarito che si tratta di qualcosa Ragazze di carta riconoscerà piuttosto che ignorare.

Il trailer di Ragazze di carta

Guarda il trailer di Ragazze di carta di seguito per saperne di più su questi personaggi e sui problemi che incontrano mentre viaggiano accidentalmente nel tempo dal 1988 al 2019 durante i loro percorsi cartacei – e vedere cosa succede quando una delle ragazze si imbatte nella versione precedente di se stessa.

Ragazze di carta arriva su Amazon Prime Video il 29 luglio 2022 con tutti gli otto episodi disponibili per lo streaming.