Film e programmi Prime Video in streaming questa settimana (13 giugno)

È una nuova settimana, il che significa che le piattaforme di streaming hanno aggiornato le loro librerie con nuovi contenuti per lo streaming degli abbonati. Cosa c’è di nuovo in Prime Video? Di seguito, condividiamo un rapido elenco di film e programmi Prime Video in streaming questa settimana, a partire dal 13 giugno.

Il mondo dell’intrattenimento appartiene ai servizi di streaming e non ci lamentiamo! In effetti, più tutte queste piattaforme competono per distribuire i migliori film e serie, più contenuti ci sono per il nostro divertimento! Ma ne vale la pena? Non direi così! In Hidden Remote, crediamo nella qualità rispetto alla quantità. Questo è uno dei motivi per cui ci piace offrirti una guida rapida alle tue piattaforme di streaming preferite. Abbiamo realizzato HBO Max, Paramount+ e Netflix, quindi ora vediamo cosa ha da offrire Prime Video!

Nota: poiché Prime Video non è grande quanto Netflix quando si tratta di presentare in anteprima nuovi contenuti, includiamo anche versioni precedenti che potresti aver perso che vale la pena dare un’occhiata questa settimana.

Film e programmi Prime Video in streaming questa settimana

I ragazzi stagione 3 episodio 5, 17 giugno

L’estate sono diventata carina, 17 giugno

Il lago stagione 1, 17 giugno

La serie di successo di Prime Video, I ragazzi ha presentato in anteprima la sua terza stagione venerdì 3 giugno. Ogni venerdì esce un nuovo episodio. Recupera il ritardo prima che un nuovo episodio arrivi alla fine di questa settimana, se non l’hai già fatto. Vuoi qualcosa di nuovo? Prime Video ti dà le spalle! L’estate sono diventata carina arriva il 17 giugno, la storia segue Belly, una giovane donna nel mezzo di un triangolo amoroso. Si basa sull’omonimo libro. Infine, abbiamo un’altra serie in arrivo venerdì, lo è Il lago, che segue Justin all’indomani di una traballante rottura.

Se non vuoi aspettare fino alla fine della settimana per goderti qualcosa di nuovo, ecco alcuni film e programmi di Prime Video che potresti esserti perso:

Fairfax stagione 2, ha debuttato il 10 giugno

Candyman, ora in streaming

Emma, ora in streaming

Una notte a Miami, ora in streaming

La serie sulla maturità ha abbandonato la sua seconda stagione durante il fine settimana. Segue un gruppo di studenti delle scuole medie che cercano di ritrovare se stessi. Quindi, abbiamo film che sono già in streaming su Prime Video, la mia prima scelta qui è sicuramente Candyman. Se ti sei perso il film nelle sale, guardalo in streaming questa settimana!

Ci siamo persi qualche grande film e programma Prime Video da trasmettere in streaming questa settimana? Se è così, condividi con noi! Cosa dovremmo aggiungere (o forse anche rimuovere) dalla nostra lista?