Esplorata la data di uscita e la trama dell’episodio 6 di The Expanse stagione 6

**Attenzione – spoiler in anticipo**

The Expanse è in corso da sei stagioni su Amazon Prime Video e il suo fandom si prepara a salutare la prossima settimana. Più avanti, esploriamo la data di uscita e la trama dell’episodio 6 della sesta stagione, che fungerà da episodio finale dello show.

Sviluppato da Mark Fergus e Hawk Ostby, The Expanse è un adattamento della serie di romanzi di James SA Corey che segue i membri dell’equipaggio della cannoniera Rocinante.

Lo spettacolo originariamente ha trovato il suo posto sulla piattaforma, SyFy, prima di essere cambiato in Amazon Prime Video dalla stagione 4 in poi.

La distesa | Trailer ufficiale della sesta stagione | Primo video

BridTV

6665

La distesa | Trailer ufficiale della sesta stagione | Primo video

https://i.ytimg.com/vi/YW6Onz-bm7o/hqdefault.jpg

901931

901931

centro

13872

Data di uscita e trama dell’episodio 6 di The Expanse stagione 6

L’episodio 6 della sesta stagione di The Expanse, intitolato “Babylon’s Ashes”, andrà in onda venerdì 14 gennaio 2022.

L’episodio 6 verrà aggiunto ad Amazon Prime Video verso mezzanotte, ora del Regno Unito, e l’episodio finale durerà circa 65 minuti.

Dato che questo sarà l’ultimo episodio dello show, i fan dovrebbero aspettarsi un po’ di azione ad alto numero di ottani e immagini straordinarie per concludere la serie – e forse una morte importante?

Kara e il suo fratello simile a una creatura saranno probabilmente esplorati di più in questo episodio, anche la lotta della Marina Libera contro le forze avversarie volgerà al termine e anche la Teoria dell’Anello di Holden potrebbe essere ampliata.

The Expanse/Just so/Hivemind/Amazon Studios/Prime Video

Quanti episodi nella sesta stagione di The Expanse?

La sesta stagione di The Expanse ha solo sei episodi per completare la sua ultima stagione questa volta, che è significativamente più breve rispetto alle stagioni passate che di solito contenevano da 10 a 13 episodi.

Di seguito, abbiamo evidenziato tutti e sei gli episodi della stagione per una facile navigazione:

Episodio 1: Cani strani

Episodio 2: Drago Azzurro

Episodio 3: Proiezione di forza

Episodio 4: Ridotto

Episodio 5: Perché litighiamo

Episodio 6: Le ceneri di Babilonia

Perché la stagione 7 di The Expanse non sta accadendo?

È stato annunciato da Amazon Studios il 24 novembre 2020 che The Expanse si sarebbe concluso con la sesta stagione.

La serie di libri Expanse di James SA Corey – pseudonimo di Daniel Abraham e Ty Franck – aveva ancora materiale sufficiente per essere adattato, ma nonostante ciò, è stata presa la decisione di staccare la spina.

Nonostante non sia stato fornito alcun motivo per spiegare la cancellazione dello spettacolo, i fan credono che possa avere qualcosa a che fare con il budget costoso e Amazon Studios forse non era disposto a investire più soldi dietro lo spettacolo.

Di Jo Craig – [email protected]

La sesta stagione di The Expanse è ora in streaming su Amazon Prime Video.

In altre notizie, la stagione 2 di Cubicles verrà rilasciata per lo streaming su SonyLIV