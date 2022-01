Elenco completo dei brani per il film Amazon

Anche all’inizio del nuovo anno ci sono stati alcuni film importanti che si sono fatti strada sugli schermi.

L’ultimo a catturare l’attenzione del pubblico arriva per gentile concessione di Amazon Prime Video con The Tender Bar, un dramma americano di formazione che vede ancora una volta George Clooney sulla sedia del regista.

Servendo da adattamento dell’omonimo libro di memorie di JR Moehringer del 2005, racconta gli anni formativi dell’autore a Long Island e recluta un cast di stelle, tra cui Ben Affleck, Tye Sheridan, Christopher Lloyd e altri.

Dando un’occhiata, potresti ritrovarti a battere i piedi troppo spesso. Quindi, per aiutarti a tornare nell’atmosfera che il film crea una volta terminato, evidenziamo la colonna sonora di The Tender Bar.

La colonna sonora del Tender Bar

Forse sarai d’accordo sul fatto che l’uso eccezionale della musica aiuta davvero a elevare il film, quindi dai un’occhiata alla colonna sonora di The Tender Bar e da chi sono state eseguite le canzoni di seguito:

‘Radar Love’ di Golden Earring

“Prima o poi” di The Grass Roots

“L’amore troverà un modo” di Pablo Cruise

“Amo la vita notturna” di Alicia Bridges

‘Shotgun’ di Jr. Walker & The All Stars

“Sigarette Winston” di Malcolm McLaren

“Molto tempo fa” di Jim Croce

‘Magic’ di Pilot

“Volta indietro le lancette del tempo” di Tyrone Davis

“Two of a Kind” di Bobby Darin e Johnny Mercer

“Il mio addio di apertura” di Jackson Browne

“Quanto tempo” di Ace

“Ballando al chiaro di luna” di King Harvest

‘Lonely Girl’ di The Expressions

‘It’s Your Thing’ di The Isley Brothers

‘Modern Life’ di Devo

‘Dynaflow’ di Parish Hall

Altre canzoni da The Tender Bar

Quando il tuo film è in gran parte ambientato in un bar, è ovvio che ascolterai tantissima musica.

Con questo in mente, ecco molte altre canzoni che sono presenti durante il suo runtime:

“Come puoi vincere” di Parish Hall?

‘Stealin’ di Clover

‘Good Times’ di Chic

‘Twelve’ di Urban Fall

“50 modi per lasciare il tuo amante” di Paul Simon

‘Rock Your Baby’ di George McCrae

‘Danza polacca. Danza tedesca ‘di Aram Mandossian

“Bruceremo insieme” di Parish Hall

“Cherry” di JJ Cale

“Prendimi ora che sono pronto” di Slyder

“Good Time Charlie’s Got the Blues” di Danny O’Keefe

“Pensavo di essere un bambino” di Jackson Browne

‘Different Drum’ di Stone Poneys

‘Do It Again’ di Steely Dan

“Non ho mai avuto l’esperienza che ho avuto con George”

Questo è lontano dal rodeo da regista di George Clooney e Tye Sheridan ha recentemente parlato dell’approccio del regista e del motivo per cui è così speciale mentre si chiacchiera con ScreenRant:

“Penso che ciò che lo rende unico è che è un attore/regista. La dinamica, nel modo in cui dirige, è molto sfumata e davvero unica per lui. Non ho mai avuto l’esperienza che ho avuto con George con un altro regista”.

Ha continuato: “Penso che sia in parte perché molte volte ti dirige attraverso la prospettiva di un attore e diventa davvero divertente. È molto impegnato, è un attore e regista straordinario e ti sembra quasi di recitare le scene insieme”.

The Tender Bar è ora in streaming su Amazon Prime Video.

