Dove viene girato Mammals? Luoghi delle riprese della serie Amazon

Guardando indietro, il cast centrale di Gavin e Stacey ha essenzialmente recitato in altri progetti in qualche modo. D’altra parte, nessuno è decollato come James Corden. L’attore britannico di 44 anni è diventato una sensazione negli Stati Uniti e ha persino realizzato il suo talk show a tarda notte, The Late Late Show con James Corden.

D’altra parte, l’ospite e multi-talento è ancora un attore, che affronta nuovi progetti attraverso film e TV.

La sua ultima è Mammals, una serie di commedie dark dei creatori Jez Butterworth e James Richardson.

Protagonista accanto a Melia Kreiling, Colin Morgan e Sally Hawkins, James interpreta Jamie, uno chef prestigioso il cui mondo inizia a sgretolarsi quando scopre i segreti di sua moglie, mettendo in discussione il loro matrimonio.

Se hai voglia di rivedere i luoghi delle riprese e non solo il cast, potresti avere ragione. Dove viene girato Mammals?

Dove viene girato Mammals?

Mammals è stato girato nel Regno Unito nei luoghi delle riprese a Londra, Cornovaglia e Camebridge.

Il progetto è stato girato principalmente in esterni, poiché è ambientato sia a Londra che in Cornovaglia.

The Cinemaholic riferisce che le riprese sono iniziate a luglio 2021 ma sono state interrotte dopo appena due settimane di riprese a causa delle restrizioni causate dalla pandemia di COVID-19. Tuttavia, le produzioni ripresero quell’agosto e alla fine si conclusero senza ulteriori interruzioni.

Con Londra come ambientazione principale della serie, la maggior parte delle sequenze sono state girate lì con il cast visto a St. James Park nella City of Westminster, che ha un posto di rilievo. Coloro che hanno familiarità con il punto probabilmente noteranno immediatamente la riconoscibile giostra. Sono state utilizzate anche alcune strade del centro di Londra.

Inoltre, durante le riprese in Cornovaglia, la troupe ha sfruttato al massimo Millook, una valle costiera e un villaggio nella parrocchia di Poundstock, sulla costa settentrionale della Cornovaglia.

Per quanto riguarda Cambridge, James è stato visto mentre provava per una sequenza sulla terrazza del The Varsity Hotel and Spa, che si trova al Thompsons Ln, Cambridge CB5 8AQ.

‘E’ stato incredibile’

Melia Kreiling (che interpreta Amandine Buckingham) ha recentemente parlato a TV Fanatic della sua esperienza di filmare Mammals con James.

“È stato incredibile”, ha rivelato. “Devo partire dal fatto che è un vero professionista. Era il primo e l’ultimo a uscire e conosceva le sue battute dentro e fuori.

“Quando hai tante scene e battute quante quelle di James nello show, è straordinario, considerando che aveva anche un’enorme pressione di tempo per tornare al suo Late Late Show”.

Film e programmi TV girati in Cornovaglia

Anche se potresti conoscere un sacco di spettacoli e film girati a Londra, ce ne sono molti che sono stati girati anche in Cornovaglia.

Cornwall Live sottolinea che il seguente progetto è stato girato lì in qualche modo:

A proposito di tempo

Apocalisse

Barry Lyndon

Ombre scure

Dottor Martino

Bordo di domani

Mia cugina Rachele

Poldark

Senso E Sensibilità

Guerra mondiale Z

Mammals è ora in streaming su Amazon Prime Video.

