Dove trasmettere in streaming l’ultima stagione dell’anime di Attack on Titan in tutto il mondo

Mentre il mondo fa il conto alla rovescia per l’anteprima mondiale, analizziamo ogni piattaforma che trasmetterà in streaming l’ultima stagione dell’epico anime di Attack on Titan.

È quasi ora che l’anime più grande del mondo torni! Ovviamente stiamo parlando della colossale serie Attack on Titan, destinata a dominare la conversazione globale sui social media per i prossimi tre mesi.

L’ultima stagione di Attack on Titan sarà trasmessa per la prima volta sulla rete televisiva giapponese NHK General TV lunedì 10 gennaio alle 00:05 ora locale.

I nuovi episodi della seconda parte della stagione 4 di Attack on Titan arriveranno quindi ai partner di streaming internazionali, ma dove sarà disponibile l’anime per la visione online?

Crunchyroll e Funimation…

Sia Crunchyroll che Funimation trasmetteranno in simulcast l’ultima stagione dell’anime Attack on Titan, con nuovi episodi in onda ogni domenica per la maggior parte dei fan internazionali.

Tutte le stagioni precedenti della serie sono attualmente disponibili come parte delle rispettive librerie di contenuti, inclusi gli otto episodi speciali di OAD che sono stati recentemente rilasciati a dicembre.

I nuovi episodi saranno resi disponibili per primi ai membri che si sono abbonati al pacchetto Crunchyroll o Funimation Premium.

Al momento in cui scrivo, entrambe le piattaforme offrono un periodo di prova gratuito di 14 giorni, con l’abbonamento a Crunchyroll a partire da £ 6,50 e Funimation da £ 4,99.

Il servizio di streaming offre una prova gratuita di 14 giorni per premium, con i nuovi episodi che usciranno gratuitamente una settimana dopo.

Netflix…

C’è stata una notevole confusione online sul fatto che Attack on Titan stagione 4, parte seconda, fosse disponibile tramite il servizio di streaming Netflix.

Sfortunatamente, l’anime di successo non sarà trasmesso in simulcast su tutte le versioni internazionali di Netflix, in particolare le versioni nordamericana ed europea del servizio di streaming non mostreranno la nuova stagione.

Tuttavia, la trasmissione finale di Attack on Titan sarà trasmessa su un numero selezionato di versioni asiatiche del gigante dello streaming, tra cui Netflix Japan, Netflix Filippine e Netflix Malaysia.

Con ogni probabilità, gli utenti Netflix al di fuori dell’Asia dovrebbero prepararsi per una lunga attesa nella seconda parte della stagione 4, con la maggior parte delle versioni internazionali che hanno solo la prima stagione anime disponibile.

Vale la pena notare che gli utenti possono ancora accedere alla nuova stagione di Attack on Titan utilizzando una VPN per connettersi con queste versioni internazionali selezionate di Netflix.

Hulu e Toonami di Adult Swim…

La buona notizia per i fan di Attack on Titan è che anche la seconda parte della stagione 4 sarà trasmessa in simulcast sul servizio di streaming Hulu.

I nuovi episodi verranno pubblicati su Hulu nello stesso momento in cui verranno lanciati su Funimation e Crunchyroll, quindi i fan non dovranno aspettare più a lungo di chiunque altro.

Hulu offre una prova gratuita di 30 giorni, con un abbonamento che costa $ 6,99 al mese con pubblicità e $ 12,99 al mese per un’esperienza senza pubblicità.

Un doppiaggio in inglese dovrebbe essere rilasciato nel blocco di programmazione Toonami di Adult Swim, così come la prima parte della stagione 4, ma i dettagli sul lancio rimangono non confermati.

Amazon Prime Video e Disney Plus…

Sfortunatamente, i fan non dovrebbero aspettarsi che Attack on Titan, seconda parte della stagione 4, sia resa disponibile sui servizi di streaming Amazon Prime Video o Disney Plus per un po’.

Nessuna delle piattaforme ha acquisito pubblicamente i diritti di streaming digitale per l’anime di successo, né attualmente possiede la prima parte della stagione 4 nella loro libreria di contenuti online.

Tuttavia, il contenuto di Attack on Titan è attualmente disponibile su alcune versioni internazionali di Disney Plus, principalmente in Asia.

Questo articolo verrà aggiornato se verranno condivise online nuove informazioni sullo streaming internazionale di Attack on Titan.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

