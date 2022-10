Dove sarà Il mio poliziotto con Harry Styles in streaming dopo i cinema?

Il mio poliziotto è ufficialmente sui grandi schermi e so che voi fedeli fan di Harry Styles siete impazienti di vedere il film! Alcuni di voi potrebbero essersi immediatamente riversati nelle sale, mentre altri stanno aspettando che il film arrivi in ​​streaming.

Questo è un grande anno per Styles, poiché ha avuto anche la recente uscita di un altro film, Non preoccuparti tesoro. Protagonista accanto a Styles in Il mio poliziotto sono Emma Corrin e David Dawson. La corona l’attrice guida il prossimo film di Netflix L’amante di Lady Chatterleyche uscirà a dicembre di quest’anno.

Ma prima di pensare al futuro, dobbiamo prima vedere questo trio nel nuovo film! Se stai aspettando di guardare da casa, ecco dove potrai guardare il film in streaming.

Dove andrà in streaming My Policeman dopo i cinema?

Il dramma romantico ha debuttato nelle sale il 21 ottobre. E solo due settimane dopo la sua uscita nelle sale, la produzione sarà aggiunto a Prime Video venerdì 4 novembre!

Il mio poliziotto è incentrato su Tom Burgess (Styles) che è un funzionario del governo gay in una società in cui non ti è permesso esserlo. Il suo cuore lo porta dal curatore del museo Patrick Hazelwood (Dawson), anche se sposa contemporaneamente la maestra Marion Taylor (Corrin). Come si svolge questa storia d’amore proibita ambientata nell’Inghilterra degli anni ’50? Il film farà anche un salto in avanti agli anni ’90, dove il trio sta ancora affrontando sentimenti di desiderio e rimpianto. Ma potrebbero avere l’opportunità di riparare i danni del passato, secondo Prime Video.

Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robbie Rogers, Cora Palfrey e Philip Herd assumono le funzioni di produzione, con il regista Michael Grandage, Michael Riley McGrath e Caroline Levy come produttori esecutivi.

Il mio poliziotto ora sta suonando nelle sale. Il film inizierà in streaming il 4 novembre su Prime Video.