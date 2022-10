Dov’è Rhûn nella Terra di Mezzo e perché è importante in Rings of Power?

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per l’episodio 8 di The Rings of Power*

Dopo aver stuzzicato i fan con una serie di misteri durante la sua prima stagione, The Rings of Power di Amazon ha finalmente offerto alcune risposte nell’episodio 8.

L’avvincente episodio, infine, ha confermato l’identità di Sauron e ha anche accennato al fatto che lo Straniero potrebbe essere effettivamente un mago che abbiamo incontrato prima.

Nei momenti conclusivi dell’episodio, Nori e lo Straniero iniziano una nuova avventura insieme mentre partono per esplorare le terre di Rhûn, ma dove si trova esattamente questo luogo misterioso e perché potrebbe essere importante ne Gli anelli del potere?

Lo Straniero e Nori devono recarsi a Rhûn

Dopo aver combattuto i tre mistici all’inizio dell’episodio, lo Straniero si rivela essere uno degli Istari, un mago.

La sua ultima riga di dialogo nell’episodio è anche un cenno al pubblico che lo conferma quasi come Gandalf.

Ma c’è ancora molto che l’enigmatico personaggio non sa del suo posto nella Terra di Mezzo e quindi informa Nori che per saperne di più, deve viaggiare nella terra di Rhûn.

Sembra che questo possa essere l’ultimo addio tra i due, ma la famiglia di Nori sa che il suo destino non è sulle tracce dei piedi scalzi e le danno la benedizione di andare con il Mago.

Gli anelli del potere © Prime Video

Dov’è Rhûn nella Terra di Mezzo?

Rhûn è la terra più orientale della Terra di Mezzo.

Si trova direttamente a est di Rhovanion, dove hanno viaggiato gli Harfoots, così come a nord-est di Mordor, precedentemente noto come Southlands.

Poco si sa della geografia di Rhûn poiché è raramente esplorata da Uomini, Elfi e Nani delle regioni occidentali della Terra di Mezzo.

Le mappe di Rhûn esistenti mostrano il grande Mare interno di Rhûn che è delimitato da una foresta e da una catena di colline e più a est è noto che c’è un altro specchio d’acqua interno noto come Mare di Helcar.

Una banda di Uomini conosciuti come Esterling abita nelle terre di Rhûn e molti di loro hanno servito Morgoth e poi Sauron nelle grandi guerre della Terra di Mezzo.

Inoltre, è noto che diversi clan di Nani vivono nella regione, alcuni dei quali hanno cercato rifugio nelle terre occidentali della Terra di Mezzo quando il male ha cominciato a diffondersi lì.

Gli anelli del potere © Prime Video

Perché Rhûn potrebbe essere così importante in The Rings of Power

Rhûn è un luogo cruciale nella tradizione di Tolkien poiché ospita due antiche regioni, Cuiviénen e Hildórien, dove i primi Elfi e Uomini si risvegliarono dopo essere stati creati da Eru Ilúvatar, il dio della Terra di Mezzo.

In quanto tale, i lignaggi della maggior parte degli esseri possono essere fatti risalire a Rhûn e quindi lo Straniero sta quasi certamente cercando di scoprire di più sulle sue origini e sul suo scopo nella Terra di Mezzo.

Nei testi originali di Tolkien, non è mai stato rivelato se Gandalf si sia mai recato a Rhûn, quindi così facendo ne Gli anelli del potere farà la sua prima visita nella regione – e anche la nostra, poiché la terra non è mai stata mostrata sullo schermo prima.

Più avanti nella linea temporale della Terra di Mezzo, nella Terza Era, Saruman ei due Maghi Blu si recano a Rhûn ma mentre Saruman è tornato a ovest, i Maghi Blu non sono mai più stati visti.

La terra ha anche ospitato lo stesso Sauron per un po’ dopo la sua sconfitta da parte di Isildur e dell’Ultima Alleanza, mentre anche lui si è rifugiato lì dopo che il Consiglio Bianco lo ha costretto a fuggire da Dol Guldur come si vede nei film Lo Hobbit.

Gli anelli del potere © Prime Video

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è disponibile per lo streaming completo Video Amazon Prime dopo che la stagione 1 si è conclusa il 14 ottobre 2022.

