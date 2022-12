Qualcosa da Tiffany — Per gentile concessione di Amazon Studios

La bomba di Only Fools: Sir David Jason spiega perché non parla più con Nicholas Lyndhurst di Natalie Zamora

Cerchi una commedia romantica per le vacanze per riscaldarti quest’inverno? Dai un’occhiata alla recente commedia romantica, Qualcosa da Tiffany ! Il film è ora disponibile per la visione in streaming il 9 dicembre. Il film è un adattamento di un libro con lo stesso nome. Il film è prodotto da Lauren Levy Neustadter e Reese Witherspoon.

Il film parla di una giovane donna mentre la sua vita viene sconvolta quando un anello di fidanzamento che era per qualcun altro la conduce dalla persona con cui dovrebbe stare. Il film è stato sceneggiato da Tamara Chestna e diretto da Daryl Wein. Ha come protagonista Zoey Deutch (Non va bene) nel ruolo di Rachel Meyer, al fianco di Kendrick Sampson (Insicuro) nel ruolo di Ethan Greene, Ray Nicholson (Pizza alla liquirizia) nei panni di Gary Wilson e Shay Mitchell (Faccia da bambola) come Vanessa. Leah Jefferies, JoJo T. Gibbs e Javicia Leslie (Dio mi ha amico) completano il cast.

Se non vedi l’ora di sapere dove puoi guardare questo film online, continua a leggere per scoprirlo!

Dove puoi trasmettere in streaming Something from Tiffany’s online?

La commedia romantica è disponibile per lo streaming in questo momento su Prime Video. Non verrà proiettato nei cinema, quindi assicurati che il tuo abbonamento sia aggiornato in modo da poter guardare il film il prima possibile.

Il film ha alcune qualità tipiche di Hallmark, quindi se sei dell’umore giusto per quel tipo di film ma sei stanco di guardare da una prospettiva specifica, questo film è quello che devi guardare. Questo è il momento migliore per guardare le vacanze in modo da essere preparato per il resto delle festività natalizie!

Guarda il trailer qui sotto:

Starai guardando? Qualcosa da Tiffany su PrimeVideo? Tieniti aggiornato con Hidden Remote per ulteriori notizie e copertura sulla programmazione di Prime Video.