Dove puoi guardare in streaming il film Samaritan con Sylvester Stallone?

Roccioso la star Sylvester Stallone combatterà, ma questa volta non sarà sul ring. Il nuovo film dell’attore samaritano, lo vedrà indossare un mantello da supereroe. Beh, in realtà, non del tutto.

Il film ci presenta Sam Cleary, 13 anni, che sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Stallone) sia in realtà un eroe nascosto in bella vista. Se hai visto il trailer, saprai che l’intuizione del giovane adolescente era decisamente giusta!

25 anni fa, si credeva che il superpotente vigilante di Granite City, Samaritan, fosse morto in un’ardente battaglia nel magazzino mentre combatteva il suo rivale, Nemesis. La maggior parte delle persone crede alla storia, mentre altri come Sam sperano che l’eroe sia ancora vivo. Con il crimine in aumento e la città sull’orlo del caos, Sam spinge il suo vicino a tirarlo fuori e aiutare a salvare la loro città dalla rovina.

Non c’è niente di più popolare delle storie di supereroi, non ne abbiamo mai abbastanza! E questo suona così commovente. Sono sicuro che il supereroe e il giovane adolescente formeranno una forte amicizia, che sarà il fulcro del film. Sappiamo come vanno a finire queste storie ormai!

Con il film in uscita a fine mese, quando e dove potrai vederlo?

Dove puoi guardare in streaming il film Samaritan?

samaritano inizierà lo streaming venerdì 26 agosto su Prime Video!

La produzione è un Amazon Original, quindi non uscirà sui grandi schermi. Così puoi guardare il nuovo film comodamente da casa tua! Non è sempre il migliore?

Il film in uscita è interpretato da Sylvester Stallone nei panni di Joe Smith/Samaritan, Javon Walton nei panni di Sam Cleary, Pilou Asbæk nei panni di Cyrus, Dascha Polanco nei panni di Isabelle e Moisés Arias nei panni di Reza Smith. Bragi F. Schut ha scritto la sceneggiatura, con Julia Avery protagonista dietro le quinte come regista.

