Dov’è Pelargir nella Terra di Mezzo e qual è il suo significato?

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

Nonostante sia un mondo fantastico, la terra della Terra di Mezzo ha sempre avuto un certo grado di realismo al riguardo grazie alle mappe altamente dettagliate create insieme alle opere scritte di JRR Tolkien.

Sia i film de Il Signore degli Anelli che Gli anelli del potere di Prime Video hanno fatto ampio uso di queste mappe per aiutare a dare un contesto alla posizione dei suoi personaggi e ai principali eventi.

Di conseguenza, questo lascia i fan curiosi ogni volta che viene menzionata una nuova posizione e questo è esattamente il caso dell’episodio 7 di The Rings of Power quando Bronwyn ha rivelato il suo piano per guidare i Southlanders sopravvissuti a Pelargir.

I Southlander si stanno dirigendo verso una nuova casa

Negli ultimi momenti dell’episodio 7, con le Southlands ora la terra infuocata di Mordor, i Southlander sopravvissuti si trovano nel bisogno di una nuova casa.

Galadriel chiede ad Arondir e Bronwyn dove intendono andare e Bronwyn rivela il suo piano per guidare i sopravvissuti a Pelargir.

L’insediamento è un’antica colonia Númenóreana che fornirà terra fresca e acqua fresca ai sopravvissuti del Sud in modo che possano ricominciare.

Gli anelli del potere © Prime Video

Dov’è Pelargir nella Terra di Mezzo?

Pelargir si trova sul fiume Anduin che scorre dalla baia di Belfalas e attraverso l’area di terra che diventerà Gondor negli anni a venire.

L’antica colonia Númenóreana si trova sullo stesso fiume di Osgiliath, la città gondoriana che cade nelle forze di Sauron ne Il ritorno del re.

Nell’immagine qui sotto, la posizione di Pelargir è cerchiata mentre la freccia a sinistra indica la posizione futura di Minas Tirith e la freccia a destra mostra il Monte Fato che è appena eruttato in The Rings of Power.

Gli anelli del potere © Prime Video

Qual è il significato di Pelargir?

La città di Pelargir si trova in una posizione cruciale nella regione meridionale della Terra di Mezzo.

Può sorvegliare le navi che viaggiano su e giù per il fiume Anduin, fornire un attracco alle flotte per avventurarsi in mare e fungere da importante stazione commerciale.

Come accennato, la città era una volta una colonia Númenóreana, ma quando Númenor iniziò a guardare sempre più verso l’interno, Pelargir fu trascurata e quasi dimenticata.

Questo fino a quando divenne il principale rifugio per coloro che ancora si attenevano alle vecchie abitudini esteriori di Númenor, conosciuti come i Fedeli, e fornì rifugio quando Númenor stessa fu bonificata dal mare e distrutta.

Coloro che sono ancora fedeli alle antiche usanze di Númenor, vale a dire Elendil e Isildur, continuano a fondare il regno di Gondor e Pelargir funge da luogo chiave nel paese appena formato.

Sorprendentemente, il riferimento a Pelargir ne Gli anelli del potere non è la prima volta che la città compare come nell’edizione estesa de Il ritorno del re, vediamo brevemente la città attaccata dalla flotta di navi corsare che Aragorn, Legolas e la conquista di Gimli mentre si dirigono verso la battaglia di Minas Tirith.

Gli anelli del potere © Prime Video | Matt Grazia

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming Video Amazon Prime dopo la prima il 2 settembre 2022.

