Dov’è Maggie sull’FBI? Perché Missy Peregrym non è tornata nella quinta stagione

Il mondo della TV americana è sempre pieno di andirivieni quando i nuovi membri del cast arrivano negli spettacoli mentre i nomi affermati se ne vanno.

La serie poliziesca della CBS FBI non è estranea a questo dato che uno dei membri principali del cast del dramma, Missy Peregrym, che interpreta Maggie Bell, è attualmente assente dalla serie poiché torna per la quinta stagione.

Ma dov’è Maggie nella quinta stagione dell’FBI e perché l’attrice Missy Peregrym è attualmente scomparsa dalla serie?

FBI | Rimorchio Martedì FBI | CBS BridTV 6828 FBI | Rimorchio Martedì FBI | CBS 906181 906181 centro 13872

Dov’è Maggie all’FBI?

In FBI, Maggie Bell si sta ancora riprendendo fuori dallo schermo dopo essere stata sottoposta a una dose quasi fatale di gas tossico Sarin nell’episodio 18 della stagione 4.

Maggie e OA hanno trascorso l’episodio tentando di rintracciare un pericoloso terrorista che era in possesso del letale agente nervino.

La coppia riesce a trovare il loro obiettivo, un uomo di nome Hakeen Abbas, ma mentre Maggie ha tentato di negoziare con lui, ha estratto una pistola, costringendola ad ucciderlo.

Nel processo, Hakeen lasciò cadere una bomboletta di gas sarin e Maggie rimase intrappolata nella stanza mentre l’agente nervino tossico iniziava a diffondersi.

Maggie è stata incredibilmente fortunata a sopravvivere all’attacco dopo che OA è riuscita a liberarla, ma è stata lasciata in pessimo stato e ha bisogno di cure mediche approfondite prima di poter tornare in servizio attivo.

All’inizio della quinta stagione, Maggie si sta ancora riprendendo dall’esperienza quasi fatale.

Foto di David M. Russell/CBS tramite Getty Images

Perché Missy Peregrym non è ancora tornata?

Mentre Maggie potrebbe aver quasi perso la vita nella serie, l’attrice Missy Peregrym ha una ragione molto più gioiosa per essere assente poiché è attualmente in congedo di maternità.

Dopo aver annunciato la sua gravidanza sui social media a febbraio, Missy ha dato alla luce il suo secondo figlio il 6 giugno 2022.

In un commovente post su Instagram, Missy ha rivelato di aver dato alla luce una figlia di nome Mela Joséphine Oakley, la sua seconda figlia con il marito Tom Oakley, dopo aver accolto un ragazzo, Otis, nel marzo 2020.

Parlando della pausa di Missy dallo spettacolo in un’intervista a Variety, lo showrunner dell’FBI Rick Eid ha detto: “Fondamentalmente, le ho detto: ‘Dicci cosa vuoi di quello che ti serve e faremo del nostro meglio per accontentarlo.’ Si sentiva benissimo e voleva lavorare il più a lungo possibile.

“Avevamo un’idea generale su quando sarebbe andata via, quindi si trattava solo di trovare l’episodio giusto da abbinare a quello e la trama giusta da abbinare a quello. Penso che l’idea del gas sarin sembrava essere un modo eccitante ed elettrizzante per mandarla via.

“Volevamo solo trovare un modo per mandarla via in modo credibile nei mondi immaginari in cui viviamo e fare in modo che possa tornare quando è fisicamente pronta per tornare”.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Visualizza il post di Instagram

Questo è il secondo congedo di maternità di Missy Peregrym

I fan di lunga data dell’FBI ricorderanno che Maggie era già stata assente dalla serie, in particolare verso la fine della seconda stagione, quando il personaggio era in missione sotto copertura.

In realtà, la missione era un modo per aggirare il primo periodo di congedo di maternità di Missy Peregrym dopo aver dato alla luce lei e il figlio di Tom Oakley, Otis.

Dopo essere stata assente dagli ultimi episodi della seconda stagione, Missy è tornata nell’episodio di apertura della terza stagione.

Questa volta, tuttavia, l’assenza di Maggie si fa sentire in modo molto più acuto poiché è destinata a perdere i primi episodi della quinta stagione oltre ai capitoli finali della quarta.

Foto di David M. Russell/CBS tramite Getty Images

FBI andrà in onda martedì alle 8/7c sulla CBS dopo essere tornato per la stagione 5 il 20 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, la seconda stagione di My Stepmom’s Daughter is My Ex ha abbastanza contenuti per il secondo appuntamento