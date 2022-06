Un film classico e uno dei migliori film di cui faceva parte l’attore Robin Williams La signora Doubtfire! La commedia drammatica era una storia così ben scritta con cui molte famiglie e bambini potevano entrare in contatto. E, a completare il vantaggio con la Williams c’erano Sally Field e Pierce Brosnan che hanno reso tutto migliore!

La signora Doubtfire segue Daniel Hillard (Williams), un attore disoccupato che perde la custodia dei suoi tre figli a causa dell’ex moglie Miranda (Field). Vedere i suoi figli una volta alla settimana non basta. Quindi escogita un piano elaborato per vestirsi da donna britannica anziana per diventare la tata dei bambini, la signora Doubtfire, in modo da poter essere più vicino ai suoi figli. È una commedia davvero commovente!

Questo film degli anni ’90 è fantastico da aggiungere all’elenco dei rewatch durante i mesi più caldi in cui la scuola è chiusa e alcuni orari di lavoro sono ridotti. O se non l’hai mai visto prima, ora è il momento di provarlo. Anche se, se hai il cavo, è piuttosto difficile non imbattersi mai nel film. È sempre acceso!

Per fortuna, ora siamo nel mondo dello streaming, quindi l’accesso alla maggior parte dei tuoi programmi e film preferiti è disponibile con un clic di un pulsante. Allora, dove puoi trovare questo film classico online?

Dov’è la signora Doubtfire in streaming nel 2022?

Se hai un abbonamento a uno dei tanti servizi di streaming là fuori, la cattiva notizia è che La signora Doubtfire non è incluso in nessuno dei piani. Maè disponibile per il noleggio o l’acquisto tramite alcuni dei servizi di streaming.

Ecco una ripartizione per te di seguito:

Primo video – $ 3,99 per l’affitto, $ 9,99 per l’acquisto

– $ 3,99 per l’affitto, $ 9,99 per l’acquisto Apple TV – $ 3,99 per l’affitto, $ 14,99 per l’acquisto

– $ 3,99 per l’affitto, $ 14,99 per l’acquisto Google Play – $ 3,99 per l’affitto, $ 14,99 per l’acquisto

Se stai cercando di noleggiare il film, non importa quale servizio di streaming scegli. Ma, se desideri seguire il percorso di acquisto, Prime Video è ovviamente l’opzione più conveniente.

Hai visto La signora Doubtfire prima? Lo guarderete quest’estate? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!