Dove guardare i film de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit in ordine

Sia che tu non ti sia mai avventurato nelle pianure fantasiose della Terra di Mezzo prima d’ora o che tu abbia intrapreso l’avventura una manciata di volte, c’è motivo di essere entusiasta per The Rings of Power in ogni caso.

Sviluppata dagli showrunner JD Payne e Patrick McKay, la serie Amazon Prime Video è basata sulle opere letterarie di JRR Tolkien, che ha scritto sia Il Signore degli Anelli che i romanzi Lo Hobbit.

Questi libri sono stati adattati per lo schermo dal regista neozelandese Peter Jackson e sono tra gli sforzi più iconici del cinema fantasy mai realizzati.

Screenrant riporta che la prima stagione di The Rings of Power è costata ben 462 milioni di dollari, rendendo l’ambizioso progetto la serie più costosa mai realizzata.

La premiere dell’episodio 1 di giovedì 1 settembre 2022 sarà un evento, ma potresti voler fare dei compiti prima di immergerti.

I film de Il Signore degli Anelli in ordine

Di seguito è elencato l’ordine cronologico di entrambi i film Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit:

Lo Hobbit: Un Viaggio Inaspettato

Lo Hobbit: la desolazione di Smaug

Lo Hobbit: La battaglia dei cinque eserciti

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello

Il Signore degli Anelli: Le Due Torri

Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re

Sebbene i film de Lo Hobbit siano usciti anni dopo Il ritorno del re, la trilogia prefigura gli eventi de Il Signore degli Anelli ei tre film sono basati sul romanzo di JRR Tolkien del 1937.

La Compagnia dell’Anello è stato originariamente pubblicato nel 1954.

Per quanto riguarda The Rings of Power, la serie si svolge migliaia di anni prima de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Con questo in mente, non devi aver visto nessuna delle trilogie per capire lo spettacolo, anche se probabilmente arricchirà la tua esperienza poiché tutti i progetti si svolgono all’interno dello stesso universo condiviso.

Dove vedere i film Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit

Entrambe le trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit sono disponibili per lo streaming su HBO Max.

Il piano con pubblicità costa solo $ 9,99 al mese mentre c’è un’opzione per guardare senza pubblicità per $ 14,99.

Quindi, tutti i film sono disponibili per la visione in un posto conveniente. D’altra parte, vale la pena riconoscere che i sei film sono anche disponibili per il noleggio o l’acquisto su Amazon Video.

Tuttavia, HBO Max è l’opzione più economica.

‘Sono tornato ai libri’

Il regista JA Bayona ha recentemente incontrato Collider e gli è stato chiesto quanto avesse guardato e fatto riferimento ai film di cui sopra quando ha diretto The Rings of Power:

“… Sai cosa, quando penso ai film di Peter Jackson, la cosa che amo e la cosa che ammiro di più è quanto sia stato bravo a catturare lo spirito di Tolkien. Quindi, alla fine, si tratta solo di andare al materiale originale e andare ai libri. Quindi questo è quello che ho fatto. Sono tornato ai libri, li ho letti di nuovo e c’è tutto dentro”.

Ha continuato: “Puoi dire quanto fosse cinematografico Tolkien quando, il modo in cui ritrae il paesaggio riflette l’umore dei personaggi. Questo è il tipo di stile che amo. Quando giro un film, cerco sempre di migliorare la storia con elementi visivi e quel senso di bellezza”.

The Rings of Power è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

