Dove è stato girato Three Pines e la città canadese è un posto reale?

Tutti amiamo una buona serie di gialli in cui affondare i denti e l’ultimo arrivato di Prime Video, Three Pines, sembra destinato a essere il piatto perfetto per soddisfare i nostri appetiti.

Ambientata nelle zone rurali del Quebec, in Canada, la serie offre un’evasione tanto necessaria a molti spettatori, mostrando un sacco di viste panoramiche per contrastare le avvincenti indagini che si svolgono in ogni episodio.

Ma dove è stato girato esattamente Three Pines e il villaggio della serie è basato su un luogo reale?

Three Pines è arrivato su Amazon Prime Video venerdì 2 dicembre 2022.

Interpretata da Alfred Molina e basata sui romanzi best-seller di Louise Penny, la serie segue l’ispettore capo Armand Gamache mentre viene coinvolto per indagare su una serie di casi nel pittoresco villaggio di Three Pines, nel Quebec.

Nonostante la sua posizione idilliaca e seducente, la città è stata recentemente afflitta da una serie di tristi omicidi e Gamache e la sua squadra devono lavorare per conquistare gli eccentrici residenti di Three Pines al fine di scoprire gli oscuri segreti nascosti sotto la superficie.

Tre pini © Prime Video

Dove è stato girato Three Pines?

Three Pines è stato girato vicino a Montreal, nella provincia del Quebec, in Canada.

Le riprese del progetto sono iniziate nell’agosto 2021 e sono continuate per un periodo di quattro mesi prima di concludersi a dicembre dello stesso anno.

La troupe cinematografica di Three Pines ha utilizzato una serie di location all’interno e intorno alla città di Montreal, nonché in regioni più rurali nella provincia di Eastern Townships del Quebec.

La location centrale della serie è il comune di Saint-Armand, che è stato utilizzato per filmare la città di Three Pines e si trova appena a nord del confine tra Canada e Stati Uniti, vantando una minuscola popolazione di appena 1.248 abitanti nel censimento del 2011.

Numerosi luoghi in tutta Saint-Armand sono presenti in Three Pines secondo Atlas Of Wonders, tra cui la chiesa di Notre Dame de Lourdes, l’emporio della città che è stato trasformato nel bistrot di Oliver e la Nelson Masonic Lodge che è diventata la libreria di Myrna.

Nelle vicinanze, sulla riva della baia di Missisquoi (o Baie Missisquoi), si trova il villaggio di Phillipsburg che ha ospitato la comunità indigena Mohawk della serie.

Nella stessa città di Montreal, l’edificio della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Montreal fungeva anche da stazione di polizia, mentre la piccola città di Oka, situata a sud-ovest della città, sarebbe stata utilizzata anche per le riprese.

Tre Pini © Prime Video | Lorenzo Guerin

Three Pines è una vera città?

No, Three Pines non è una vera città del Canada.

Tuttavia, il villaggio immaginario prende ispirazione dalla regione della vita reale di Eastern Townships poiché è lì che risiede Louise Penny, l’autrice della serie di romanzi Three Pines.

L’autore attualmente vive nel villaggio di Knowlton, che fornisce una buona dose di ispirazione per la città immaginaria in cui si svolgono i casi di Armand Gamache.

Come accennato in precedenza, la cittadina di Saint-Armand, situata a soli 54 km (33 miglia) da Knowlton, è stata utilizzata anche come Three Pines nella serie Prime Video.

Tre Pini © Prime Video | Yan Turcott

Three Pines è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo essere stato presentato in anteprima venerdì 2 dicembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, che mostro è Wednesday Addams? Poteri e abilità spiegati