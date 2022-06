Dove è stato girato The Terminal List? Sono state esplorate le location della serie Chris Pratt

Fresco della sua recente apparizione in Jurassic World Dominion, Chris Pratt è tornato sui nostri schermi per la sua prima apparizione televisiva dopo diversi anni in The Terminal List di Amazon Prime Video.

La serie ricca di azione vede il personaggio di Pratt, James Reece, nel cuore di un’oscura cospirazione dopo il suo ritorno a casa da una missione segreta dei Navy SEAL che è andata male.

Diverse location sono presenti in The Terminal List, ma dove è stata girata esattamente la serie?

L’elenco dei terminali esplode su Amazon Prime Video venerdì 1 luglio 2022.

Basata sul romanzo best-seller di Jack Carr, la serie segue il tenente comandante James Reece dopo il suo ritorno a casa dopo una missione segreta dei Navy SEALs che ha visto il suo intero plotone teso un’imboscata.

Il ritorno a casa di Reece è accolto con ricordi contrastanti degli eventi e domande persistenti sulla sua parte nella missione fallita.

Tuttavia, quando emergono nuove prove, Reece scopre di essere al centro di un’oscura cospirazione e un nemico sconosciuto sta lavorando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella della sua famiglia e dei suoi amici.

Dove è stato girato The Terminal List?

The Terminal List è stato girato in diverse località della California. Le riprese del progetto sono iniziate il 9 marzo 2021 e sono continuate per diversi mesi fino all’estate dello stesso anno.

La California ha ospitato la produzione di The Terminal List con le città di Los Angeles, San Diego e Santa Clarita tutte presenti tra le location delle riprese.

Un luogo particolarmente degno di nota utilizzato durante la produzione è stato il lago Arrowhead nella contea di San Bernardino. In effetti, i passanti hanno avvistato Pratt e i suoi compagni di cast sulle barche durante le riprese. Diverse scene d’azione si sono svolte sulle strade che circondano il lago.

Altri progetti girati a Lake Arrowhead

Il lago Arrowhead è un luogo popolare tra i turisti poiché oltre quattro milioni di persone all’anno visitano lo splendido specchio d’acqua incastonato nelle montagne di San Bernardino. Ciò porta un sacco di affari per la popolazione residente del lago di soli 12.424, secondo il censimento del 2010.

Ma il pittoresco lago si è anche dimostrato particolarmente popolare tra i registi negli ultimi decenni. Più di 170 produzioni hanno scelto di utilizzare la location nel corso degli anni.

Lì sono stati girati film classici come Giant, The Parent Trap, The Great Race, The Awful Truth di Cary Grant e Lassie Come Home. Le produzioni più recenti includono Space Jam, The American President, Willow Creek e Dangerous Minds.

