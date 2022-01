Dove è stato girato The Tender Bar? Luoghi delle riprese di Amazon esplorati

George Clooney è tornato sulla sedia del regista per The Tender Bar su Amazon Prime Video e, più avanti, esploriamo i luoghi che hanno dato vita al dramma di formazione.

Con la sceneggiatura di William Monahan (The Departed) e con Tye Sheridan, Ben Affleck, Lily Rabe e altri, The Tender Bar è un adattamento del libro di memorie del 2005 del romanziere e giornalista americano JR Moehringer.

La premessa del film segue Moehringer (Sheridan) mentre cerca una figura paterna dopo che il suo genitore biologico è scomparso dopo la sua nascita. Moehringer trova conforto in suo zio, Charlie (Affleck), e nei clienti del suo bar frequentato.

Il Tender Bar | Trailer ufficiale | Primo video

Programma delle riprese

Clooney ha iniziato le riprese di The Tender Bar nel febbraio 2021 con la fotografia principale iniziale e la produzione si è conclusa nell’aprile dello stesso anno.

Amazon Studios ha acquisito i diritti della sceneggiatura nel 2020 dopo che il progetto è caduto dalle mani di Sony e Theodore Melfi: la produzione ha iniziato ufficialmente lo sviluppo nel 2013.

Clooney e Monahan poi salirono a bordo poco dopo, seguiti da Sheridan e Rabe.

Dove è stato girato The Tender Bar?

The Tender Bar è stato girato principalmente all’interno e nei dintorni dello stato americano del Massachusetts.

Il film è ambientato a Long Island, New York negli anni ’70, tuttavia, la produzione si è trasferita nel Massachusetts, in particolare sulla costa orientale.

L’area della Greater Boston e la contea di Worcester erano due importanti location per le riprese utilizzate frequentemente.

Inoltre, il South Shore Plaza, situato nella città di Braintree, nella contea di Norfolk, è stato visitato per le riprese, così come la città costiera di Ipswich.

Immagine da Amazon Studios.

Greater Boston, Massachusetts

Questa area metropolitana del Massachusetts ha fornito alla troupe location per le riprese come Watertown, Wakefield e Beverly.

Il Wakefield Bowladrome è stato utilizzato per filmare una scena notevole nella storia e si dice che il bar di spicco in primo piano, The Dickens, si trovi a Long Island, ma in realtà è stato girato nel sobborgo di Beverly, a Boston.

Inoltre, durante le riprese sono stati visitati anche Parkview Avenue, Bemis Park e l’Harvard Club di Boston.

Immagine da Amazon Studios.

Contea di Worcester, Massachusetts

Worcester e Fitchburg erano due comunità, situate nella regione del New England, utilizzate regolarmente per le riprese.

L’Old Commerce High School a Worcester e Maverick Street a Fitchburg sono stati presenti nel film.

È stato anche riferito che la troupe si è accampata presso i New England Studios di Devens, dove sono state girate numerose scene nei teatri di posa.

The Tender Bar è ora in streaming su Amazon Prime Video.

