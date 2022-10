Dove è stato girato The Peripheral? Sono stati esplorati i luoghi della fantascienza di Prime Video

Dopo l’epica avventura fantasy di The Rings Of Power, Prime Video non perde tempo ad approfondire la sua ultima serie, questa volta il thriller di fantascienza The Peripheral.

Interpretata da Chloë Grace Moretz, la serie condivide alcune delle menti creative che hanno portato la serie Westworld della HBO sui nostri schermi e quindi è ovvio che i valori di produzione sono alti.

Parte di ciò proviene dai luoghi del mondo reale che la serie usa per dare vita al suo mondo futuristico, ma dove è stato girato esattamente The Peripheral?

La periferica è volato su Amazon Prime Video venerdì 21 ottobre 2022.

Basata sull’omonimo libro di William Gibson, la serie racconta la storia di Flynne Fisher, una giovane donna che vive con il fratello veterano dei marine, Burton, e la madre morente in una piccola città sulle Blue Ridge Mountains.

L’anno è il 2032 e per pagare le spese mediche sempre crescenti della madre, Flynne e Burton guadagnano soldi extra giocando a simulazioni (conosciute come Sims) e alla fine, Flynne ha la possibilità di provare un nuovo Sim che la vede rubare un prezioso segreto da una società nota come Research Institute che ha sede in una Londra futuristica.

Tuttavia, quando l’incarico va gravemente storto, Flynne si rende presto conto che il Sim è molto più realistico di quanto avrebbe mai potuto immaginare mentre le persone del futuro iniziano a darle la caccia per recuperare le informazioni che ha rubato.

La periferica © Prime Video | Sophie Mutevelian

Dove è stato girato The Peripheral?

The Peripheral divide la sua storia in due luoghi e quindi le sue riprese si sono svolte ai lati opposti del mondo a Londra nel Regno Unito e nella Carolina del Nord negli Stati Uniti.

Le riprese della serie sono iniziate il 3 maggio 2021 e sono durate sei mesi fino al 5 novembre dello stesso anno.

La produzione è iniziata a Londra con sedi nella capitale del Regno Unito, inclusi gli esterni di Buckingham Palace, il Gherkin e Trafalgar Square.

L’altra metà della narrativa di The Peripheral si svolge nella Carolina del Nord e sono presenti anche numerosi luoghi in tutto lo stato.

Una delle località principali della Carolina del Nord è la città di Marshall nella contea di Madison con il municipio, The Depot su Main Street, Back Street, Redmond Drive e Blannahassett Island, tutti presenti durante la serie.

La produzione in North Caroline ha avuto luogo anche ad Asheville e Weaverville nella contea di Buncombe, mentre sono state utilizzate anche Burnsville nella contea di Yancey e Sylva nella contea di Jackson.

La periferica © Prime Video

Altri progetti girati in North Carolina

A prima vista, la Carolina del Nord potrebbe non sembrare un luogo ideale per le riprese, ma nel corso degli anni lo stato è diventato sempre più popolare tra i registi.

Secondo IMDb, nel corso degli anni sono stati girati più di 7.000 titoli, tra cui Halloween del 2018 e i sequel Halloween Kills e Halloween Ends.

Anche i film horror del 2022 The Black Phone e Scream sono stati girati nella Carolina del Nord, così come il recente arrivo di Netflix, The Curse of Bridge Hollow.

Il classico di tutti i tempi Forest Gump comprendeva anche luoghi della Carolina del Nord, così come The Hunger Games, la serie TV Homeland e la recente serie di Amazon, The Summer I Turned Pretty.

La periferica © Prime Video | Sophie Mutevelian

The Peripheral è ora disponibile per lo streaming su Prime Video dopo la prima di venerdì 21 ottobre 2022.

