Dove è stato girato The English? luoghi esplorati nella miniserie occidentale

Ancora un’altra miniserie per abbellire i nostri schermi, la BBC ritorna con un nuovissimo spettacolo western chiamato The English. Interpretato da Emily Blunt e Chaske Spencer, lo spettacolo è incentrato su Cornelia Locke (Blunt) e sulla sua ricerca di vendetta.

Cornelia, una donna inglese che arriva negli Stati Uniti alla ricerca dell’assassino di suo figlio, si allea con un improbabile alleato. Ambientato nel 1890, il dramma porta gli spettatori in un viaggio di storia, vendetta e connessione.

In collaborazione con Amazon Studios, la produzione anglo-americana è arrivata sugli schermi del pubblico giovedì 10 novembre 2022 nel Regno Unito. Dopo l’uscita in Gran Bretagna, tutti gli episodi della serie saranno disponibili su Prime Video a livello internazionale l’11 novembre.

L’inglese © Drama Republic | BBC | Amazon Studios

Dove è stato girato The English?

Nonostante ciò che potrebbe implicare il nome dello spettacolo, la serie non è stata girata da nessuna parte in Inghilterra. Con lo sfondo occidentale, molti presumerebbero che The English sia stato girato negli Stati Uniti.

Anche se, in un’intervista per Television, il produttore Colin Wratten ha affermato che l’America è stata una delle prime località considerate. Anche Canada e New Mexico erano potenziali contendenti.

Sorprendentemente, le riprese si sono svolte in Spagna. Le riprese fotografiche iniziali sono iniziate a maggio 2021. La produzione si è conclusa a settembre 2021.

Naturalmente, grazie al patrimonio cinematografico spagnolo e agli splendidi paesaggi, la serie della BBC ha trovato una casa perfetta nel paese. Toledo, una città spagnola a 80 miglia da Madrid, ha fornito uno sfondo fantastico per il sincero western. La città ha anche avuto un ruolo in molte produzioni diverse come l’uscita nel 2019 di Terminator: Dark Fate.

Un altro luogo affascinante che compare in The English è Avila. Un gigantesco allevamento di manzo situato nella provincia spagnola ha fornito il luogo etereo perfetto per la serie.

Secondo IMDb, alcune riprese si sono svolte effettivamente negli Stati Uniti. Pawnee, in Oklahoma, offre un altro scenario essenziale.

L’inglese © Drama Republic | BBC | Amazon Studios

Risposta critica a The English

Elogiato dalla critica per la sua ambizione e originalità, sembra che il pubblico sia pronto per una sorpresa meravigliosa. Finora, The English ha un impressionante 7,7/10 su IMDb. Rotten Tomatoes dà al western un solido 82% sul tomatometro.

A causa della natura di miniserie del programma, è altamente improbabile che ci sarà una seconda serie. Puoi guardare la serie su Prime Video.

