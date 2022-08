Dove è stato girato Samaritan? Luoghi del film Prime Video esplorati

Dopo essere apparso l’ultima volta sul grande schermo in Rambo: Last Blood del 2019 (e un’apparizione vocale in The Suicide Squad di James Gunn), Sylvester Stallone è tornato nel suo ultimo ruolo cinematografico, recitando in Samaritan di Prime Video.

Una visione più oscura del genere dei supereroi, il film si svolge nella immaginaria Granite City e vede un ragazzo imparare che il suo vicino potrebbe essere solo un famoso vigilante super potente scomparso 25 anni fa.

Poiché il film è ambientato nell’immaginaria Granite City, gli spettatori si sono trovati a chiedersi dove sia stato girato Samaritan e come sia stata animata la location.

Samaritano – Trailer ufficiale | Primo video BridTV 11149 Samaritano – Trailer ufficiale | Primo video https://i.ytimg.com/vi/9FKnTxSC16E/hqdefault.jpg 1084517 1084517 centro 13872

Data di uscita di Samaritan e anteprima della trama

Samaritan è volato su Amazon Prime Video venerdì 26 agosto 2022.

La criminalità a Granite City è in aumento e con il caos che minaccia di sopraffare la popolazione, il tredicenne Sam Cleary crede che la città abbia bisogno di un eroe.

Il ragazzo sospetta che il suo vicino misterioso e solitario, Joe Smith, possa essere la risposta alle preghiere di Granite City, credendo che sia il leggendario vigilante superpotente, Samaritan, scomparso dopo un’ardente battaglia 25 anni prima.

Nonostante la riluttanza di Joe, Sam si impegna a convincere il suo vicino a uscire dal nascondiglio prima che la città vada in rovina.

Samaritano © Metro Goldwyn Mayer Immagini | Primo video

Dove è stato girato Samaritan?

Samaritan è stato girato in diverse località della città di Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti.

La produzione del film è iniziata nel febbraio 2020 ma è stata interrotta dopo poche settimane a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19. Dopo un lungo ritardo, le riprese sono riprese nell’ottobre 2020.

Secondo The Cinemaholic, le riprese si sono svolte in diverse località della città, tra cui il centro di Atlanta e il quartiere degli affari della città, nonché il famoso Walden Building e la vicina Auburn Avenue.

Samaritano © Metro Goldwyn Mayer Immagini | Primo video

Altri progetti girati ad Atlanta

Atlanta, in Georgia, è diventata una location per le riprese estremamente popolare negli ultimi anni con la città soprannominata la Hollywood del sud.

Migliaia di film e programmi TV hanno fatto della città la loro casa con importanti progetti recenti tra cui Day Shift di Netflix, Stranger Things, The Walking Dead, Ozark, Cobra Kai e Red Notice, tutti girati lì.

Inoltre, Atlanta è diventata anche la sede dei Marvel Studios con la maggior parte dei film e delle serie nel MCU che fanno uso della città e dei suoi numerosi studi tra cui Avengers: Infinity War ed Endgame, Spider-Man: Far From Casa, She-Hulk: Attorney at Law, Loki, Moon Knight e Hawkeye tra gli altri.

Samaritano © Metro Goldwyn Mayer Immagini | Primo video

Samaritan è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio il 26 agosto 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, quanti anni aveva Isabelle Fuhrman in Orphan? Età allora e ora esplorata