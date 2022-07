Dove è stato girato Paper Girls? Luoghi delle riprese della serie

A cosa pensi quando pensi agli adattamenti dei fumetti? Crociati incappucciati ed eroi Marvel, o forse Batman e Wonder Woman? Queste sono tra le prime associazioni. Tuttavia, c’è molto di più negli adattamenti dei fumetti rispetto ai soliti sospetti.

Amazon Prime Video ha recentemente presentato un nuovissimo dramma di fantascienza americano chiamato Paper Girls.

Creato da Stephany Folsom, è basato sull’omonima serie di fumetti scritta da Brian K. Vaughan e illustrata da Cliff Chiang.

È iniziato in streaming venerdì 29 luglio 2022 e presenta al pubblico quattro ragazze che rimangono invischiate con i viaggiatori nel tempo ad Halloween nel 1988. In una corsa per salvare il mondo, si muovono tra passato, presente e futuro mentre si interrogano sul loro personale i destini si presentano come ostacoli.

Mentre intraprendi questo viaggio insieme a loro, potresti chiederti quali sono le location delle riprese. Allora, dove è stato girato Paper Girls?

Dove è stato girato Paper Girls?

Paper Girls è stato girato interamente nell’Illinois, uno stato del Midwest degli Stati Uniti.

The Cinemaholic mette in evidenza una serie di luoghi specifici, riconoscendo che le riprese hanno portato la troupe a Will County, McHenry ed Elburn, mentre la maggior parte delle riprese si è svolta nella contea di Cook.

Le riprese sono durate tra maggio e ottobre 2021 e le location della contea di Cook includevano le strutture dei Cinespace Chicago Film Studios al 2621 West 15th Place di Chicago. Ciò ha aiutato con una serie di sequenze interne e oltre.

A proposito di Chicago, la città più grande dell’Illinois, alcune sequenze sono state catturate nel quartiere di Lakewood; il Music Box Theatre al 3733 di North Southport Avenue e le aree circostanti nel Southport Corridor. Queste aree circostanti includono 3500 North Southport Avenue. Non solo, ma i negozi di Pizzeria Lou Malnati e il quartiere di Bridgeport sono entrati in Paper Girls.

Per i curiosi della sequenza di Halloween, Good To Know riporta che è stata girata a Glenwood. Prevalentemente nel Parco dell’Arquilla, per essere precisi.

Pulaski Woods può anche essere avvistato se hai familiarità con la zona, così come villaggi come Thornton, Homewood, Wheeling e Orland Park. Da non perdere nemmeno il fatto di notare Prospect Heights come un luogo importante.

Ci siamo divertiti moltissimo ad imparare il "biz"! Ricordati di sintonizzarti su Paper Girls quando sarà presentato in anteprima su Amazon Prime Video nel 2022! pic.twitter.com/8fOgXBTOK5 — Polizia volante e vigili del fuoco IL (@PoliceWheeling) 1 luglio 2021

Altre location per le riprese di Paper Girls

The Cinemaholic identifica anche una serie di altri luoghi.

C’è Oakland Avenue a Crest Hill e la stazione di polizia di Joliet nel centro di Joliet nel summenzionato Will Country.

Andando avanti, anche il McHenry Outdoor Theatre al 1510 di North Chapel Hill Road si è rivelato un luogo prezioso. È un drive-in e la troupe ha anche sfruttato al massimo l’area circostante durante le riprese delle scene.

Mettendo un altro villaggio nel mix, abbiamo Elburn nella contea di Kane, Illinois,

“Stavamo facendo un sacco di riprese in esterni”

Sofia Rosinsky (che interpreta Mac Coyle) ha recentemente parlato con Distractify dell’esperienza delle riprese di Paper Girls.

“Molto di esso è stato girato su un palcoscenico. Tuttavia, stavamo facendo un sacco di riprese in esterni, [and] abbiamo davvero avuto modo di esplorare l’Illinois, il che è stato fantastico. Amo Chicago”.

Ha aggiunto: “Abbiamo girato a Wheeling, a Elburn, davvero su tutta la mappa”.

Paper Girls è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

