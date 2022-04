Dove è stato girato Outer Range? Sono stati esplorati i luoghi del thriller di Josh Brolin

I luoghi delle riprese di un film o di una serie TV sono spesso estremamente importanti in quanto un luogo della vita reale avrà quasi sempre un aspetto migliore sullo schermo rispetto a uno schermo verde e uno sfondo creato digitalmente.

Tuttavia, questo presenta un’altra sfida nel trovare le location giuste in cui girare, qualcosa che è estremamente importante per i drammi occidentali come l’ultimo sforzo di Amazon Prime Video Outer Range.

La serie con protagonista Josh Brolin fa uso di uno scenario davvero sbalorditivo, ma dove è stato girato Outer Range?

Data di rilascio e anteprima della trama di Outer Range

Outer Range ha galoppato su Amazon Prime Video venerdì 15 aprile 2022.

Con Josh Brolin, la strabiliante serie racconta la storia di Royal Abbott, un allevatore che sta lottando per il suo sostentamento mentre il vicino Tillerson Ranch fa una commedia per la sua terra.

All’inizio della serie, Abbott e la sua famiglia stanno affrontando la scomparsa della nuora Rebecca e le cose prendono una piega inaspettata quando un vagabondo di nome Autumn arriva in città.

L’emergere del nuovo arrivato coincide con una morte prematura che sconvolge la comunità e innesca una catena di eventi che culmina con l’apparizione di un misterioso vuoto circolare in uno dei pascoli di Abbott.

Dove è stato girato Outer Range?

Outer Range è stato girato in diverse località dello stato del New Mexico negli Stati Uniti ea Los Angeles, in California.

La produzione della serie è iniziata nel gennaio 2021 ed è durata sei mesi fino a giugno.

Il luogo principale delle riprese della serie è la città di Albuquerque nella contea di Bernalillo, nel New Mexico.

Le riprese si sono svolte in tutta la città e nell’area circostante mentre le riprese al chiuso sono state effettuate presso gli I-25 Studios nel nord di Albuquerque.

Altrove nel New Mexico, la produzione si è svolta a Las Vegas (non quella in Nevada) ea Santa Fe.

Inoltre, alcune riprese sono state effettuate anche a Los Angeles, il cuore dell’industria cinematografica in California.

Tuttavia, mentre alla fine le riprese si sono svolte in tutto il New Mexico, The Cinemholic riferisce che la produzione doveva originariamente svolgersi a Calgary, in Alberta, in Canada, ma questi piani sono stati costretti a cambiare sulla scia della pandemia di Covid-19.

Altri progetti girati ad Albuquerque, New Mexico

La popolarità di Albuquerque come location per le riprese è aumentata vertiginosamente negli ultimi anni con oltre 1.500 produzioni girate lì secondo IMDb.

Due degli spettacoli più importanti che presentano Albuquerque come luogo principale sono Breaking Bad e Meglio chiamare Saulo.

Outer Range non è la prima volta che Josh Brolin visita la città del New Mexico come film Sicarioil suo seguito e Non è un paese per vecchi utilizzato anche la posizione.

Altri progetti che sono stati girati ad Albuquerque includono Stranger Things, Big Sky, Army of the Dead, Hell or Highwater, The Founder, Transformers del 2007 e anche del 2012 I Vendicatori (alias Avengers Assemble).

Outer Range è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima di venerdì 15 aprile 2022.

