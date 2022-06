Dove è stato girato L’estate che sono diventata bella? Luoghi delle riprese esplorati

Se hai bisogno di una vacanza estiva soleggiata in TV, allora non guardare oltre The Summer I Turned Pretty di Amazon Prime Video.

La serie si svolge nella splendida località balneare di Cousins ​​Beach e presenta molte scene luminose e ventilate mentre il triangolo amoroso centrale della storia si dispiega.

Ma dove è stato girato The Summer I Turned Pretty e l’idilliaca cittadina costiera è un posto reale?

The Summer I Turned Pretty è apparso su Amazon Prime Video venerdì 17 giugno 2022.

Basata sulla trilogia di romanzi di Jenny Han, la serie racconta la storia di Isabel “Belly” Conklin, mentre lei e la sua famiglia tornano alla casa sulla spiaggia dove hanno trascorso ogni estate da prima della sua nascita.

Tuttavia, il viaggio annuale di Belly nel suo posto preferito quest’anno è complicato, poiché si ritrova ad attirare l’attenzione dei suoi amici, Jeremiah e Conrad, e fermamente nel mezzo di un complesso triangolo amoroso.

Dove è stato girato The Summer I Turned Pretty?

The Summer I Turned Pretty è stato girato a Wilmington, nella Carolina del Nord, e dintorni.

Purtroppo per i fan, la città di Cousins ​​Beach non è in realtà un luogo reale. Invece, è stata una creazione immaginaria per la trilogia di romanzi di Jenny Han su cui si basa la serie.

Tuttavia, secondo Distractify, l’autore ha preso ispirazione per la città da alcuni luoghi della vita reale, tra cui Cape Cod, gli Hamptons e “solo una spruzzata di Outer Banks”.

Ed è la costa orientale degli Stati Uniti dove The Summer I Turned Pretty ha scelto di girare, con la città di Wilmington, nella Carolina del Nord, che funge da location centrale.

Le riprese si sono svolte in giro per la città tra giugno e ottobre 2021 con luoghi importanti tra cui Carolina Beach, Fort Fisher, Padgett Station di Wave Transit e il Cape Fear Country Club su Oleander Drive.

Altri progetti girati a Wilmington, nella Carolina del Nord

Wilmington, nella Carolina del Nord, si è guadagnata il soprannome di Hollywood East negli ultimi anni poiché una vasta gamma di film e programmi TV è stata girata dentro e intorno alla città.

Oltre a The Summer I Turned Pretty, Wilmington ha ospitato anche 2022’s Grido, di Netflix Insieme per la corsa, One Tree Hill, The Conjuring, Halloween Kills, 2002 Una passeggiata da ricordare, Fine settimana da Bernie’s, diverse scene in Uomo di ferro 3 e il prossimo film dell’orrore, Il telefono nero.

A parte gli splendidi scenari e gli studi offerti, Wilmington è diventato sempre più popolare tra i registi grazie a un programma di incentivi finanziari e al supporto alla produzione offerto dalla film commission regionale.

