Dove è stato girato Il mio poliziotto? Luoghi esplorati

Se non hai sentito tutto il brusio attorno all’ultima impresa cinematografica di Harry Style, My Policeman, allora non cercare oltre. Styles è tornato al cinema.

Questa volta, recitando al fianco di Emma Corrin e Gina McKee, Styles si getta nel ruolo di un poliziotto che fa i conti con la sua sessualità nella Gran Bretagna degli anni ’50.

Prodotto da Amazon Studios, My Policeman è tratto dall’omonimo libro di Bethan Roberts. Il romanzo racconta la storia di Marion, un’insegnante che si innamora di un poliziotto gay. Il film segue la stessa trama, utilizzando luoghi diversi per stabilire l’estetica degli anni ’50.

Questo fa sorgere la domanda, dove è stato girato Il mio poliziotto?

Parisa Taghizadeh © AMAZON CONTENT SERVICES LLC

Il nuovo film drammatico romantico My Policeman è uscito sul grande schermo venerdì 21 ottobre 2022. Da questo momento in poi, il film sarà disponibile per lo streaming solo su Amazon Prime da venerdì 4 novembre 2022.

Tom (Harry Styles), un poliziotto locale nella Gran Bretagna degli anni ’50, si innamora di un insegnante. Tuttavia, le cose prendono rapidamente una svolta quando Tom scopre il suo amore per un altro uomo. Presto inizia una relazione segreta, indipendentemente dal fatto che l’omosessualità fosse illegale in quel momento. Quello che si svolge da qui in poi è una storia di amore, lussuria, tradimento ed emozione.

Una storia incredibilmente commovente, My Policeman si svolge nel corso di diversi anni mentre gli spettatori seguono le vite passate, presenti e future di questi personaggi.

Parisa Taghizadeh © AMAZON CONTENT SERVICES LLC

Dove è stato girato Il mio poliziotto?

Le riprese sono iniziate nell’aprile 2021. La produzione è terminata nel giugno 2021. Naturalmente, a causa della natura della trama, il film gira tra gli anni ’50 e ’90. Per stabilire ciò, sono state utilizzate una moltitudine di posizioni.

Molte scene sono state girate a Brighton, in Inghilterra. Dentro e intorno alla città, molti dei punti di riferimento sono stati rinnovati alla vecchia maniera per portare a casa l’estetica a tempo del film. Il Palace Pier è uno dei punti di riferimento più importanti presenti. Secondo CN Traveller, le scene più famose sono state girate sulla spiaggia di Brighton.

Hove, una località balneare e una delle parti principali della città di Brighton, è il luogo in cui si è svolta una scena particolarmente speciale. La scena del matrimonio, tra Tom e Marion, è stata girata al The Regency Townhouse a Brunswick Square.

Oltre alle riprese a Brighton, molte delle riprese rimanenti si sono svolte nella capitale Londra. I personaggi visitano una serie di luoghi famigerati durante il film, dal teatro dell’opera a una piscina pubblica per anziani.

Inoltre, con l’avanzare del film, i personaggi lasciano i loro dintorni britannici, diretti a Venezia, in Italia. Qui, Styles e la sua co-star David Dawson passeggiano per la bellissima città, con un romantico giro in gondola per completare le cose.

Per gentile concessione di Prime Video © AMAZON CONTENT SERVICES LLC

In altre notizie, dove è stato girato Il mio poliziotto? Luoghi esplorati