Dove è stato girato Don’t Make Me Go di Prime Video?

È un set drammatico per farti piangere, ma dove sono state girate le bellissime scene di Don’t Make Me Go di Prime Video?

Con John Cho e la stella nascente Mia Isaac, Don’t Make Me Go segue la storia di un padre malato terminale che insegna a sua figlia la vita prima che muoia. Sebbene sia ambientato interamente negli Stati Uniti mentre la coppia viaggia attraverso il paese, niente di tutto ciò è stato effettivamente girato lì.

Dove è stato girato Non farmi andare?

Le riprese si sono svolte da aprile a luglio del 2021 interamente in Nuova Zelanda, mezzo mondo lontano da dove è ambientato il film. La regista, Hannah Marks, ha commentato il processo a Screen Rant:

Ha detto: “In realtà abbiamo girato in Nuova Zelanda, quindi abbiamo girato ad Auckland in inverno, il che era piuttosto pazzesco per un film di viaggio estivo americano. Per fortuna, come americano, mi sentivo come se avessi una buona padronanza dell’aspetto di quelle parti del paese e abbiamo cercato di replicarle nel miglior modo possibile”.

Ammette che a volte hanno lottato perché “i bellissimi paesaggi della Nuova Zelanda […] non sembrava l’America”.

In quali parti della Nuova Zelanda hanno girato?

In gran parte, non farmi andare è stato girato nella regione metropolitana di Auckland. The Cinemaholic riporta che le scene chiave sono state girate nel sobborgo di Massey. Altre riprese ad Auckland sono avvenute anche sulla spiaggia di Muriwai e nella penisola di Tāwharanui.

Sono andati anche nella regione di Canterbury, in particolare a Christchurch per alcune scene dell’ospedale. La troupe ha persino chiuso un’intera autostrada lì per le riprese, cosa non così facile negli Stati Uniti.

Documentare il viaggio

La regista Hannah Marks si è rivolta a Instagram per documentare gran parte del processo di riprese in Nuova Zelanda. Ha definito l’esperienza “3 mesi che cambiano la vita”.

Adorando il processo di realizzazione del film, Marks condivide le difficoltà delle riprese. Soprattutto in un paese in cui non era mai stata prima. Tuttavia, sembra che, nel complesso, si consideri “una ragazza fortunata” ad aver avuto l’opportunità.

