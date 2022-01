Dove è stato girato After We Fell? Luoghi delle riprese del sequel

Questo è un franchise cinematografico di cui il pubblico si è davvero innamorato nel corso degli anni, se vuoi scusare il gioco di parole.

Guardando indietro, After è stato presentato in anteprima nel 2019 e ci ha fatto conoscere il mondo di Tessa e Hardin sullo schermo, fungendo da adattamento dell’omonimo romanzo di Anna Todd.

Il suo secondo film della serie – After We Collided – è stato adattato dal regista Roger Kumblein nel 2020, con Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford che rappresentano i loro ruoli principali.

Ora, i fan hanno scavato con impazienza nella terza puntata su Netflix e, sebbene la maggior parte della curiosità si sia rivolta a un altro sequel, alcuni sono più interessati ai luoghi delle riprese. Allora, dove è stato girato After We Fell?

Immagini di tensione | Film su strada aperta

Dove è stato girato After We Fell?

Dopo We Fell è stato girato a Sofia, in Bulgaria.

La capitale del paese nell’Europa sudorientale ha facilitato tutte le riprese, mentre gran parte della produzione si è svolta al chiuso.

Questo perché la maggior parte delle sequenze che sono arrivate al montaggio finale sono state catturate ai Nu Boyana Film Studios. Questa struttura può essere trovata in 84 Kumata Street, Cinema Center Boyana.

Per quanto riguarda la capanna in cui si riversano Hardin e Tessa, abbiamo delle brutte notizie per coloro che stavano contemplando un viaggio romantico lì. In realtà non era un posto reale, con lo scenografo Iñigo Navarro che lo aveva realizzato per il film.

La troupe ha intrapreso le riprese principali a settembre 2020 e ha concluso le riprese quel dicembre, aderendo alle restrizioni e alle linee guida COVID-19 per garantire che il processo fosse sicuro e indisturbato.

“Questo ci ha messo a dura prova”

Come avrai capito guardando il film, le stelle hanno dovuto girare a temperature molto basse a volte.

In effetti, Hero Fiennes Tiffin ha raccontato l’esperienza di girare quella scena della vasca idromassaggio mentre chiacchierava con Cosmopolitan:

“C’è una scena in una vasca idromassaggio con temperature sotto zero. Fuori si gelava, letteralmente. E noi avevamo la vasca idromassaggio tiepida, perché a quanto pare è meglio per te, quindi non passi dal caldo al freddo, dal caldo al freddo. È meglio passare dal freddo al gelo, dal freddo al gelo”.

Rivela anche che “in realtà avevano un dottore sul set anche per quello… Quindi questo ci ha messo a dura prova”.

Altri film girati in Bulgaria

La Bulgaria è una destinazione piuttosto popolare per i registi, che offre scenari cinematografici e altri incentivi.

Dai un’occhiata a una serie di altri importanti progetti cinematografici che sono stati girati lì:

300: Nascita di un Impero

Angelo è caduto

Dracula di Bram Stoker

Conan il Barbaro

I mercenari 2 e 3

Ragazzo infernale (2019)

La guardia del corpo del sicario

La guardia del corpo della moglie di Hitman

All’inferno

Leatherface

Rambo: Ultimo sangue

Massacro della motosega del Texas (2022)

La via del ritorno

After We Fell è ora in streaming su Netflix.

