Di cosa parla The Terminal List con Chris Pratt?

The Terminal List — Per gentile concessione di Prime Video

Se hai un abbonamento a Prime Video e hai tempo più che sufficiente per guardare un nuovo spettacolo questo fine settimana del 4 luglio, allora rivolgiamo la tua attenzione alla nuovissima serie, L’elenco dei terminali.

A parte il cast stellare dello show Mondo giurassico: dominio attore Chris Pratt, l’uscita del 2022 ha una trama incredibile che siamo abbastanza sicuri che amerai, soprattutto se hai un posto speciale nel tuo cuore per le storie militari commoventi.

Continua a leggere per imparare tutto quello che c’è da sapere L’elenco dei terminali.

La sinossi dell’elenco dei terminali

Pratt interpreta James Reece, un Navy Seal Commander che ha assistito alla morte della sua intera squadra di soldati durante una missione andata storta. James deve mettere insieme il puzzle per scoprire come è avvenuto un tale disastro e, mentre lo fa, scopre che potrebbero esserci delle azioni scorrette.

Guarda la sinossi completa tramite Prime Video qui sotto:

Il comandante dei Navy SEAL James Reece si vendica mentre indaga sulle forze misteriose dietro l’omicidio del suo intero plotone. Libero dalla struttura di comando dell’esercito, Reece applica le lezioni apprese da quasi due decenni di guerra per dare la caccia ai responsabili.

Incuriosito? Allora sentiti libero di dare un’occhiata al trailer ufficiale L’elenco dei terminali qui.

Oltre a Pratt, secondo IMDb, il cast di questa versione del 2022 include:

Costanza Wu nel ruolo di Katie Buranek

Taylor Kitsch nel ruolo di Ben Edwards

Riley Keough nel ruolo di Lauren Reece

Arlo Mertz nel ruolo di Lucy Reece

Jeanne Tripplehorn nel ruolo della segretaria Hartley

Jared Shaw nel ruolo di Ernest “Boozer” Vickers

JD Pardo nel ruolo di Tony Layun

LaMonica Garrett nel ruolo del comandante Bill Cox

Christina Vidal nel ruolo di Mac Wilson

Al momento ci sono otto episodi disponibili per lo streaming a tuo piacimento. Ogni episodio dura circa un’ora e ha una classificazione per età di TV-MA, quindi assicurati di guardare il titolo solo quando è presente un pubblico maturo.

Ed ecco qua, tutto quello che c’è da sapere L’elenco dei terminali! Vai su Prime Video per iniziare il binge-watching oggi e resta sintonizzato con Hidden Remote per scoprire se è in arrivo una stagione 2 presto.