Di cosa parla The Summer I Turned Pretty su Prime Video?

Prime Video si preannuncia come il sito di streaming dove andare quando hai un disperato bisogno di un titolo romantico per adulti. Non che ci lamentiamo, però!

L’estate sono diventata carina è l’ultima commedia romantica per adolescenti del sito che ha spettatori ovunque desiderosi di avere una storia d’amore affascinante come quella del protagonista principale. Inoltre, gli spettatori adorano il fatto che la nuova uscita sia rimasta fedele al romanzo di Jenny Han del 2009. Ora si aspettano ancora più adattamenti dei pezzi svenevoli di Han.

Anche se dovremo aspettare pazientemente che Prime Video dia il via libera a più titoli come questo, per fortuna non dobbiamo fare una pausa per goderci l’uscita del 2022 più tardi stasera. Ma, prima di sintonizzarti, ti diamo una rapida carrellata L’estate sono diventata carinala storia.

La sinossi di The Summer I Turned Pretty

Ogni estate è tradizione che Belly (Lola Tung) e la sua famiglia si rechino nella loro casa al mare. Lì, Belly di solito esce con Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno), fratelli con cui è amica sin dall’infanzia. Tuttavia, quest’estate, Belly vuole mettersi in gioco per attirare l’attenzione di Conrad, la sua cotta di lunga data.

Fortunatamente, i progressi di Belly funzionano per far interessare Conrad a lei. Sfortunatamente, mentre la loro relazione va avanti, si rende anche conto di provare forti sentimenti romantici anche per suo fratello.

Bloccata in questo triangolo amoroso, Belly deve capire cosa vuole prima del ballo delle debuttanti. Ancora più importante, deve anche capire chi è e chi vuole essere.

Scopri tutto questo e molto altro nel trailer ufficiale di L’estate sono diventata carina sotto.

Hai visto qualche volto più familiare? Bene, oltre a Tung, Briney e Casalegno, il cast di questo originale di Prime Video include:

Jackie Chung nel ruolo di Laurel

Rachel Blanchard nel ruolo di Susannah

Sean Kaufman nel ruolo di Steven

Alfredo Narciso come Cleveland

Summer Madison come Nicole

Minnie Mills nel ruolo di Shayla

Lilah Pate come Gigi

David Iacono come Cam

Kelsey Rose Healey nel ruolo di Dara

Jocelyn Shelfo nel ruolo di Marisa

La nuova serie è attualmente elencata per 7 episodi, ciascuno della durata di un’ora. La serie ha anche una classificazione per età di TV-14, secondo IMDb.

Se sei entusiasta di ciò che accadrà dopo aver letto tutte queste fantastiche informazioni sul titolo, non preoccuparti, non sei l’unico! Vai su Prime Video per iniziare lo streaming di ogni episodio di L’estate sono diventata carina oggi.