Di cosa parla Run Sweetheart Run su Prime Video?

Halloween 2022 sta per arrivare a noi molto presto. Tuttavia, mentre aspettiamo l’arrivo della festa spettrale, noi, insieme a molti amanti del brivido in tutto il mondo, passiamo il tempo guardando i film più agghiaccianti e raccapriccianti di sempre. Ci sono un sacco di film horror tra cui scegliere, ma c’è un thriller in arrivo su cui abbiamo messo gli occhi su dal 2020—Corri tesoro corri.

Non solo il prossimo titolo Prime Video sembra una scena estratta direttamente dai nostri più grandi incubi, ma sembra anche avere tutti i succosi colpi di scena e i minacciosi cattivi che abbiamo imparato ad apprezzare in un titolo di Halloween. Tutto sommato, si sta preparando per essere un ottimo orologio!

Ecco tutto da sapere Corri tesoro corri.

Sinossi di Run Sweetheart Run

All’inizio, Cherie pensava che Ethan fosse la persona più perfetta del mondo. Era premuroso, intelligente e poteva far svenire anche il più rigido dei cuori. Tuttavia, Cherie scopre presto che la natura affascinante di Ethan non è altro che una facciata, poiché la vede solo come una pedina nel suo letale gioco del gatto e del topo.

Se Cherie sopravvive alla notte, Ethan la libererà. Ma se non lo fa, diventa l’ennesima vittima che non è riuscita a vedere tutte le bandiere rosse infuocate.

Leggi di più sulla sinossi ufficiale tramite Rotten Tomatoes di seguito:

Inizialmente preoccupata quando il suo capo insiste per incontrare uno dei suoi clienti più importanti, la mamma single Cherie è sollevata ed eccitata quando incontra il carismatico Ethan. L’influente uomo d’affari sfida le aspettative e spazza via Cherie dai suoi piedi. Ma alla fine della notte, quando i due sono soli insieme, rivela la sua vera natura violenta. Maltrattata e terrorizzata, fugge per salvarsi la vita, iniziando un incessante gioco del gatto e del topo con un assalitore assetato di sangue deciso a distruggerla completamente. In questo thriller oscuro al limite del tuo posto, Cherie si ritrova nel mirino di una cospirazione sconosciuta e più malvagia di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Corri tesoro Corri cast

Cattivo ospite l’attrice Ella Balinska interpreta Cherie in questo titolo in uscita, mentre samaritano la star Pilou Asbæk interpreta la sua controparte, Ethan.

Oltre a Balinska e Asbæk, il cast principale di Corri tesoro corri include:

Clark Gregg nel ruolo di James R. Fuller

Dayo Okeniyi nel ruolo di Trey

Shohreh Aghdashloo nel ruolo di Blue Ivy

Aml Ameen nel ruolo di Quidda

Brandon Keener nel ruolo di Bret

Betsy Brandt nel ruolo di Judy

Trailer di Run Sweetheart Run

La sinossi è solo una frazione di quanto sia davvero snervante questo film. Ecco perché vogliamo rivolgere la vostra attenzione al trailer appena pubblicato che fa parlare tutti. Dai un’occhiata qui sotto!

Tremato, vero?! Se ti piace quello che vedi, vai su Amazon Prime Video venerdì 28 ottobre per scoprire se Cherie può battere Ethan come il suo stesso gioco malvagio.