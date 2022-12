Di cosa parla Riches su Prime Video? Sinossi della ricchezza

Questa non è la tua solita storia da stalle a ricchezze poiché l’imminente serie di soap opera attirerà sicuramente la tua attenzione. Ricchezze è in anteprima il 2 dicembre su Amazon Prime. La prima stagione di sei episodi era stata precedentemente annunciata a ottobre per una data di premiere all’inizio di dicembre negli Stati Uniti, mentre nel Regno Unito, sarà presentata in anteprima il 22 dicembre, prima su ITVX e poi sulla rete ITV.

Lo spettacolo è stato creato dalla sceneggiatrice Abby Ajayi (Come farla franca con l’omicidio, Inventare Anna, La prima donna) con la produzione delle società Greenacre Film Monumental Television, ITV Studios e Amazon Studios.

A guidare il cast ci sono Deborah Ayorinde (Loro) come Nina Richards, Hugh Quarshie come Stephen Richards, Sarah Niles (Ted Lasso) come Claudia Richards, Brendan Coyle come Gideon Havelock e Hermione Norris come Maureen Dawson. Altri membri del cast includono Adeyinka Akinrinade nei panni di Alesha Richards, Ola Orebiyi nei panni di Gus Richards, CJ Beckford nei panni di Andre Scott-Clarke, Nneka Okoye nei panni di Wanda Richards ed Emmanuel Imani nei panni di Simon Richards.

Se vuoi saperne di più sulla serie, continua a leggere qui sotto!

Di cosa parla Riches su Prime Video?

Lo spettacolo Ricchezze segue le gesta della famiglia privilegiata e di grande successo Richards e lo stato dell’impero dopo che il patriarca, Stephen Richards, un cosmetico fatto da sé, muore improvvisamente dopo le complicazioni di un ictus. Richards è lodato come un noto sostenitore delle imprese di proprietà dei neri, il che non fa che aumentare la devastazione che la sua morte ha portato non solo alla sua famiglia ma anche alle sue iniziative imprenditoriali. Con il mondo della sua famiglia che crolla e i suoi affari in bilico, questo porta a lotte interne tra i suoi due gruppi di figli di due matrimoni separati che iniziano a scontrarsi per il controllo dei suoi beni.

Lo spettacolo ha già ricevuto una seria attenzione, quindi se stai cercando una nuova soap con cui iniziare il tuo dicembre, potresti trovare quello che stai cercando in Ricchezze. Con un cast così ampio a bordo e una premessa apparentemente familiare, è sicuramente uno spettacolo da aggiungere alla tua lista di “telenovele da guardare”. Se questo non è abbastanza per convincerti, dai un’occhiata al trailer della serie qui sotto sul canale YouTube ufficiale di Prime Video:

Hai intenzione di guardare Ricchezze? È una nuova serie che vuoi aggiungere alla tua watchlist? Tieniti aggiornato con Hidden Remote per ulteriori notizie e copertura sulla programmazione di Prime Video.