Un nuovo film per le vacanze con una svolta sta arrivando nel 2023! Rossocon Dwayne Johnson, è ora in lavorazione a Prime Video!

Il film ha iniziato la produzione, riporta Deadline, e ha un intero elenco di membri del cast che si uniscono a Johnson sullo schermo. JK Simmons interpreterà Babbo Natale, con Bonnie Hunt nel ruolo di sua moglie, la signora Claus.

Fanno parte del cast anche Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis e Wesley Kimmel, condivide Deadline. Il notiziario riporta che Jake Kasdan è il regista, Chris Morgan ha scritto la sceneggiatura e Hiram Garcia ha ideato la storia originale.

Il piano è che questa produzione sia la prima di un franchise, che consisterà in quattro film per famiglie in vacanza. Quindi cosa possiamo aspettarci di vedere nel film in uscita?

Di cosa parla Red One con Dwayne Johnson?

Non ci sono ancora dettagli sulla trama che sono stati condivisi. Prime Video rimane a bocca aperta su queste informazioni per ora. Quello che sappiamo è che sarà un film di Natale d’azione e avventura!

Secondo Collider, Garcia ha detto che il film sarà una storia “al trottola” con un tono simile al Guardiani della Galassia con elementi mitologici. I produttori del progetto includono Hiram Garcia, Dany Garcia, Sky Salem, Melvin Mar, Johnson, Kadan e Morgan, secondo Deadline. Ainsley Davies è il produttore esecutivo.

Il lavoro più recente di Johnson è stato il nuovo rilascio Adamo Nero. “The Rock” assume il ruolo del supereroe DC. Il film è attualmente nei cinema e dovrebbe essere trasmesso in streaming ad un certo punto su HBO Max. E curiosità: Hiram Garcia ha anche prodotto il film sui supereroi!

Sei eccitato per un film delle vacanze più sul lato dell’azione? Cosa ne pensi del nuovo progetto di Johnson? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Rosso con Dwayne Johnson dovrebbe essere rilasciato durante le festività natalizie del 2023 su Prime Video.