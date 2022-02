Di cosa parla Reacher su Prime Video?

La tua prossima nuova serie TV preferita è qui! Raggiungere con Alan Ritchson, Willa Fitzgerald e Malcolm Goodwin è ufficialmente arrivato su Prime Video e devi assolutamente guardare questa nuova uscita perché non solo ha un cast stellare ma ha anche una trama molto intrigante che sicuramente manterrà il tuo interesse suscitato in ogni episodio.

Se sei un fan delle persone falsamente accusate che cercano di dimostrare la loro innocenza a tutti i costi, allora Raggiungere è sicuramente lo spettacolo che fa per te! Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo titolo di Prime Video è proprio qui.

Sinossi di Reacher

A seguito di una serie di omicidi in una città corrotta, un uomo robusto e intimidatorio di nome Jack Reacher viene sospettato e viene presto arrestato per il crimine. Tuttavia, una volta che i funzionari della città vedono che non possono trattenerlo fisicamente in prigione, decidono di usarlo come pedina per avvicinarsi alla scoperta della verità dietro il mistero dell’omicidio. Jack farà tutto il necessario per riabilitare il suo nome e tornare alla vita spensierata che aveva una volta, anche se ciò significa rompere alcuni crani.

Jack Reacher sarà mai in grado di provare la sua innocenza e chi è il vero colpevole dietro questi omicidi? Dovrai sintonizzarti per scoprirlo.

La sinossi ufficiale tramite Prime Video, qui:

Quando l’ufficiale di polizia militare in pensione Jack Reacher viene arrestato per un omicidio che non ha commesso, si ritrova nel mezzo di una cospirazione mortale piena di poliziotti corrotti, loschi uomini d’affari e politici intriganti. Con nient’altro che il suo ingegno, deve capire cosa sta succedendo a Margrave, in Georgia.

Cast da raggiungere

Oltre a Ritchson, Fitzgerald e Goodwin che interpretano rispettivamente i ruoli di Jack Reacher, Finlay e Roscoe, il cast della serie comprende:

Hugh Thompson nel ruolo dell’agente Baker

Chris Webster come KJ

Bruce McGill nel ruolo di Teale

Leslie Fray nel ruolo di Josephine Reacher

Jonathan Koensgen nel ruolo di Stevenson

Willie C. Carpenter nel ruolo di Mosley

Harvey Guillen nel ruolo di Jasper

Matthew Marsden nel ruolo di Stan

Martin Roach come Picard

Guarda Roach e il resto del cast nel trailer ufficiale di Raggiungere in basso.

Ora che sai tutto quello che c’è da sapere, tutto ciò che resta da fare è sederti e divertirti.

Non dimenticare di catturare ogni singolo episodio di Raggiungere in streaming in questo momento esclusivamente su Prime Video!