Una commedia thriller su un gruppo di delinquenti che vengono messi insieme per completare il servizio alla comunità. Riunisci questi sette sconosciuti che provengono ciascuno da background diversi e ce l’hai I fuorilegge.

Lo spettacolo è una serie britannica, la cui rete originale è la BBC. Ma fortunatamente per noi, poco dopo la sua uscita originale, Prime Video ha portato la commedia negli Stati Uniti e in altri paesi. La serie thriller è stata co-creata da Stephen Merchant ed Elgin James. Tutti e sei gli episodi di I fuorilegge la stagione 2 è stata rilasciata il 5 agosto e ora è in streaming su Prime Video.

La prima stagione ci ha presentato i sette trasgressori che devono lavorare insieme per rinnovare un centro sociale abbandonato. Quando uno di loro viene trascinato in un mondo pericoloso o in un crimine organizzato, si uniscono in modi che nessuno di loro pensava possibile.

I fuorilegge la stagione 2 è stata presentata in anteprima su Prime Video il 5 agosto, ma forse non hai ancora avuto la possibilità di provarla. Ecco di cosa parla la seconda stagione dello show!

Di cosa parla la seconda stagione di The Outlaws su Prime Video?

Riprendendo alcuni mesi dopo gli eventi della prima stagione, la seconda stagione della serie ci mostra che i Fuorilegge hanno ancora tempo per servire, ma il mondo criminale non ha ancora finito con loro. Il passato condiviso del gruppo torna a perseguitarli, nella forma del signore della droga londinese – The Dean.

La serie vede protagonista Rhianne Barreto come Rani, Gamba Cole come Ben, Stephen Merchant come Greg, Christopher Walken come Frank, Eleanor Tomlinson come Lady Gabby, Darren Boyd come John, Clare Perkins come Myrna, Jessica Gunning come Diane e Claes Bang come Dean.

I fuorilegge La stagione 2 è ora in streaming su Prime Video.