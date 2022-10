Di cosa parla la nuova serie The Devil’s Hour su Prime Video?

Con Halloween a pochi giorni di distanza, i servizi di streaming stanno cercando di spremere nuovi contenuti spaventosi ed elettrizzanti per celebrare la stagione spettrale! L’ultima aggiunta è la nuova serie di Prime Video, L’ora del diavolo.

Lo spettacolo è interpretato da Jessica Raine nei panni di Lucy Chambers, Peter Capaldi nei panni di Gideon e Nikesh Patel nei panni del detective Ravi Dhillon. Altri membri del cast includono Phil Dunster nei panni di Mike, Meera Syal, Alex Ferns, Thomas Dominique, Rhiannon Harper-Rafferty, John Alastair, Sandra Huggett e Benjamin Chivers.

The British Amazon Original è stato creato, scritto e prodotto da Tom Moran, con Sue Vertue e Steven Moffat che si occupano anche della produzione esecutiva. Il servizio di streaming ha dato alla produzione un ordine di sei episodi, con tutte le puntate in calo venerdì 28 ottobre.

Con il fine settimana qui, questo è il momento perfetto per un binge-watch! Ecco cosa puoi aspettarti di vedere nel nuovo drama.

Di cosa parla L’ora del diavolo su Prime Video?

Secondo Prime Video, L’ora del diavolo centri intorno a Lucy Chambers (Raine). Ogni notte alle 3:33 esatte, l’ora del diavolo, viene svegliata da visioni terrificanti: suo figlio di 8 anni chiuso e privo di emozioni, sua madre che parla a sedie vuote, la sua casa perseguitata dagli echi di una vita che è non suo.

Le cose si complicano ancora di più per Lucy quando il suo nome viene improvvisamente collegato a una serie di brutali omicidi nella zona, ma non c’è alcuna spiegazione su come sia successo. Ma quando ciò accadrà, le “risposte che le sono sfuggite in tutti questi anni verranno finalmente messe a fuoco”, condivide Prime Video.

Altrove, incontreremo il “nomade solitario” Gideon (Capaldi) che è guidato da una “ossessione omicida” e diventa il bersaglio di una caccia all’uomo della polizia guidata dal “detective compassionevole”, Ravi Dhillon (Patel).

Cosa ne pensi della serie? Lo guarderai? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

L’ora del diavolo ora trasmette in streaming tutti e sei gli episodi su Prime Video.