Di cosa parla il thriller psicologico di Prime Video House of Spoils?

L’attrice Ariana DeBose dirigerà un nuovo film di Prime Video, Casa del bottino. Il film non ha ancora una data per la prima, ma la produzione dovrebbe iniziare questo autunno.

Secondo l’Hollywood Reporter, la HBO Euforia la star Barbie Ferreira è stata scelta per il thriller psicologico. La scorsa settimana, l’attrice ha annunciato che non sarebbe tornata nella serie drammatica in quanto si avvicina alla terza stagione. Non ha fornito un motivo per la sua uscita.

Ora ha già prenotato il suo prossimo ruolo! Il suo personaggio è descritto come un sous chef speranzoso ma dalla lingua tagliente che lavora con il personaggio di DeBose, riporta il notiziario. Non si sa ancora come faccia a figurare nella trama. A proposito: cosa possiamo aspettarci di vedere nella nuova produzione?

Di cosa parla House of Spoils di Prime Video?

Secondo Varietà, Casa del bottino segue un’ambiziosa chef (DeBose) che apre il suo primo ristorante. Il punto dalla fattoria alla tavola si trova in una via di fuga remota. Nel suo stabilimento, combatterà il caos in cucina, un dubbioso investitore e schiacciando i dubbi su se stessa. Inoltre, il precedente proprietario della tenuta minaccia costantemente di sabotarla. Secondo il logline, il film “lascerà il cuore in gola e l’acquolina in bocca”, riporta il notiziario.

Il film è prodotto da Prime Video e Blumhouse Television. Bridget Savage Cole e Danielle Krudy hanno scritto la sceneggiatura e dirigeranno la produzione.

I produttori sono Jason Blum, Alex Scharfman, Lucas Joaquin e Drew Houpt, Adam Hendricks e Greg Gilreath. Chris McCumber e Jeremy Gold sono i produttori esecutivi.

Cosa ne pensi del nuovo film? Sei entusiasta di vedere Barbie Ferreria in un nuovo ruolo? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Assicurati di rimanere sintonizzato su Hidden Remote mentre ti portiamo tutti gli aggiornamenti e le notizie su Casa del bottino.