Di cosa parla il nuovo documentario The Sound of 007 su Prime Video?

Oggi, 5 ottobre, segna una pietra miliare speciale per l’iconica serie di film di James Bond. 60 anni fa, il primo film in assoluto del franchise estremamente popolare, Dott. Noha fatto il suo debutto il 5 ottobre 1962. E così, Prime Video celebra la giornata con un nuovo documentario. Il suono di 007 è ora in streaming!

Come quasi tutti sanno, il James Bond è probabilmente il personaggio immaginario più famoso. L’agente dei servizi segreti britannici è stato interpretato in molti film e vari attori hanno interpretato l’ambitissimo ruolo di 007.

Il documentario di 88 minuti presenta incontri con Paul McCartney, Billie Eilish, Rami Malek e altri. Il film è diretto da Mat Whitecross. Negli ultimi sei decenni, i film ci hanno portato musica iconica e sigle che sicuramente riconoscerai.

Di cosa parla The Sound of 007 su Prime Video?

Allora, di cosa tratta questo nuovo documento? Il suono di 007 tira indietro il sipario sulla “storia straordinaria” della musica di James Bond negli ultimi 60 anni, secondo un comunicato stampa. Il film porta gli spettatori in un viaggio da quello di Sean Connery Dott. Nofino all’ultima uscita di Daniel Craig Non c’è tempo per morire. La produzione traccia la storia della musica e le avvincenti storie vere dietro le melodie e presenta volti famosi che hanno registrato alcune delle colonne sonore più amate del cinema.

Il trailer presenta Eilish, che ha scritto la sigla “No Time to Die” per il film omonimo, ci mostra alcuni dei filmati d’archivio che possiamo vedere e ci dà uno sguardo ai vari strumenti utilizzati per realizzare l’iconico suoni. Guarda il video qui di seguito!

Sei un fan dei film di James Bond? Guarderai il nuovo documentario tutto sulla musica del franchise? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Il suono di 007 è ora in streaming su Prime Video.