Non è un segreto che il cantante e cantautore Harry Styles sia decisamente un talento vocale. È anche riuscito a dimostrare il suo talento anche sul grande schermo! Dopo il suo ruolo di protagonista nel film di Christopher Nolan Dunkerque nel 2017, non abbiamo visto molte star nel mondo del cinema.

Ma quest’anno ha in uscita due nuove produzioni! Non preoccuparti tesoro arriverà al pubblico il 23 settembre. E un altro progetto entusiasmante è il film in uscita Amazon Prime Video, Il mio poliziotto.

Il mio poliziotto nel cast Styles, Emma Corrin e David Dawson. Il dramma romantico è basato sull’omonimo romanzo dell’autore Bethan Roberts. Il talento dietro la macchina da presa è il regista Michael Grandage, con Ron Nyswaner che adatta la sceneggiatura.

Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robbie Rogers, Cora Palfrey e Philip Herd sono i produttori. Grandage, Michael Riley McGrath e Caroline Levy fanno parte del team creativo come produttori esecutivi.

Potremo vederlo sui grandi schermi per un periodo di tempo limitato a partire dal 21 ottobre prima che venga aggiunto al servizio di streaming il 4 novembre 2022. Il cast stellare mi ha decisamente emozionato per il film in uscita! E abbiamo un’idea di cosa tratta la storia.

Di cosa parla il film Il mio poliziotto con Harry Styles?

Il mio poliziotto è ambientato nella Brighton degli anni ’50, in Inghilterra, in seguito alla storia d’amore proibita del poliziotto Tom Burgess (Styles). Il funzionario del governo è gay ma vive in una società in cui è illegale esserlo. È costretto a reprimere i suoi veri sentimenti e sposa la maestra Marion Taylor (Corrin).

Tuttavia, Tom ha anche una relazione con il curatore del museo Patrick Hazelwood (Dawson) allo stesso tempo. Vedremo gli anni più giovani del trio, oltre a fare un balzo in avanti fino agli anni ’90, dove stanno ancora vacillando con desiderio e rimpianto. Ma ora i tre hanno una possibilità in più per riparare i danni del passato.

Non c’è ancora il trailer. Ma speriamo di averne uno presto. Nel frattempo, dai un’occhiata alle prime immagini condivise da Amazon Prime Video sulla loro pagina Twitter!

Il mio poliziotto inizierà lo streaming su Amazon Video a partire dal 4 novembre 2022.