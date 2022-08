Di cosa parla il film di supereroi Samaritan su Prime Video?

Sylvester Stallone è tornato in un nuovo film e questa volta è un supereroe! Ma questa non è la tua tipica storia eroica. samaritano uscirà venerdì 26 agosto 2022 su Prime Video.

Julius Avery è il regista e Bragi F. Schut ha scritto la sceneggiatura del film in uscita. Insieme a Stallone ci sono gli attori Javon Walton nei panni di Sam Cleary, Pilou Asbæk nei panni di Cyrus, Dascha Polanco nei panni di Isabelle e Moisés Arias nei panni di Reza Smith.

Ti chiedi di cosa tratta il nuovo film di supereroi? Abbiamo i dettagli qui sotto!

Di cosa parla Samaritan su Prime Video?

Secondo Prime Video, il tredicenne Sam Cleary (Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Stallone) sia in realtà un eroe che si nasconde in bella vista. 25 anni fa, si credeva che il superpotente vigilante di Granite City, Samaritan, si fosse perso dopo un’ardente battaglia in un magazzino con il suo rivale, Nemesis. La maggior parte delle persone crede che sia morto nell’incendio, ma alcuni come Sam sperano che l’eroe sia ancora vivo. E l’adolescente ha ragione. Il crimine è in aumento e la città è sull’orlo del caos, che spinge Sam a cercare di portare il suo vicino fuori dal nascondiglio per salvare la città dalla rovina.

Il trailer mostra come questo film sarà diverso da altri film di supereroi. Il che è davvero bello dare una visione unica di un genere che è stato prodotto così tante volte. La domanda più importante a cui vorremmo rispondere è: perché Samaritan è scomparso e si è nascosto?

Il trailer rivela quanto sia intelligente il giovane Sam, quanto sarà persuasivo e sono sicuro che i due formeranno una forte amicizia insieme! Se sei un fan dei film sui supereroi, allora ti consigliamo di aggiungere questo alla tua lista di controllo. Guarda il trailer qui sotto!

samaritano inizierà lo streaming venerdì 26 agosto su Prime Video.