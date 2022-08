Prime Video ci sta portando un nuovo thriller psicologico e porta davvero con sé le vibrazioni più inquietanti solo dalla visione del trailer. Buonanotte mamma debutterà venerdì 16 settembre sullo streamer.

Il film è interpretato da Naomi Watts, che è anche produttrice esecutiva, i fratelli gemelli Cameron e Nicholas Crovetti, e Peter Hermann. La prossima produzione è basata sull’omonimo horror psicologico austriaco del 2014. Buonanotte mamma è scritto da Kyle Warren, con il regista Matt Sobel che si occupa del dietro le quinte.

VJ Guibal, Nicolas Brigaud-Robert, Joshua Astrachan e David Kaplan assumono i ruoli di produzione con i produttori esecutivi Veronika Franz, Severin Fiala, Kyle Warren, Matt Sobel, Derrick Tseng, Sébastien Beffa e François Yon.

Quindi cosa possiamo aspettarci di vedere nel film in uscita?

Di cosa parla Goodnight Mommy su Prime Video?

Quando i fratelli gemelli arrivano nella casa di campagna isolata della madre, scoprono che il suo viso è coperto da bende chirurgiche. Spiega che è dovuto a un recente intervento di chirurgia estetica, ma i due ragazzi sentono subito che qualcosa non va.

Improvvisamente, ci sono nuove regole e comportamenti provenienti dalla loro madre: stabilire nuove regole della casa, fumare nel suo bagno e strappare un disegno che le ha dato suo figlio. I fratelli sanno che sono cose che la loro amorevole madre non farebbe mai. Mentre il suo comportamento inizia a diventare sempre più irregolare, iniziano a sospettare che la donna non sia affatto la loro madre. Quando la “madre” diventa violenta, la polizia continua a non credere che i bambini siano in pericolo. Quindi spetta ai ragazzi scoprire con chi vivono davvero.

Il trailer rivela che solo gli occhi, la bocca e il naso della “madre” mostrano, il fienile e la camera da letto sono off limits e i ragazzi coraggiosi finiscono per affrontare questa donna misteriosa. Chi è questo e cosa è successo alla loro vera mamma? E anche perché diavolo si stava staccando la pelle?

Buonanotte mamma uscirà venerdì 16 settembre su Prime Video.