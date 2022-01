Di cosa parla As We See It su Amazon Prime Video?

Come lo vediamo è stato ufficialmente rilasciato su Amazon Prime Video ed è tutto ciò che tutti pensavano che sarebbe stato e molto altro ancora.

Dal cast meravigliosamente vario, pieno di volti nuovi di cui ti innamorerai, alla rappresentazione commovente e commovente di questa serie di persone comuni che cercano di trovare lo straordinario nella loro carriera, nelle loro amicizie e nelle loro vite amorose, questo spettacolo sarà sicuramente il tuo preferito.

Vuoi saperne di più su questa serie? Sei nel posto giusto mentre ti raccontiamo tutto sulla serie originale del 2022 di Prime Video, Come lo vediamo.

Come lo vediamo sinossi

Dopo essersi trasferiti insieme, tre coinquilini, ciascuno nello spettro, giurano di apportare i cambiamenti estremamente necessari nelle loro vite per essere la migliore versione di se stessi che possono essere.

Uno promette di stringere amicizie significative oltre a mantenere un lavoro, un altro è determinato a trovare un ragazzo che la ami e l’ultimo cerca di superare la sua paura degli spazi pubblici. Sebbene i loro obiettivi siano diversi, tutti si prestano reciprocamente supporto perché una mano è sicuramente ciò di cui tutti abbiamo bisogno.

Guarda alcuni di questi incredibili eventi svolgersi nel maestoso trailer ufficiale di Come lo vediamo in basso.

Ora che hai appreso di cosa tratta la nuova versione, scopri tutto su chi c’è dentro. Il cast ufficiale della serie 2022 include:

Sue Ann Pien nel ruolo di Violet

Rick Glassman nel ruolo di Jack

Albert Rutecki nel ruolo di Harrison

Sosie Bacon nel ruolo di Mandy

Dele Ogundiran nel ruolo di Ewatomi Kokumo

Angela Fornero as Teresa Cardenas

Toktam Aboozary nel ruolo del Dr. Ghaderi

Heather Adair come Celeste

Jocelyn Marie come Tiff

Lillian Carrier come Victoria

Inoltre, Genitorialità e Luci del venerdì seraJason Katims deve ringraziare per aver dato vita a questo spettacolo, fungendo da creatore di questo pezzo avvincente. Conoscendo i precedenti lavori di Katim, Come lo vediamo diventa solo un must assoluto per te e la tua famiglia.

Non perdere questo gioiello del 2022! Come lo vediamo è in streaming in questo momento solo su Prime Video.