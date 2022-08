Dead Presidents è il film più sottovalutato del genere dei film polizieschi

Il mondo del cinema ci ha regalato momenti più memorabili di quanti ne possiamo contare negli anni. Personaggi straordinari sono diventati parte della cultura pop e gli individui e le scene più memorabili sono stati intrecciati nel tessuto della nostra società. Sebbene ci siano molti generi che rendono la visione di film un’esperienza così piacevole, uno dei miei preferiti è senza dubbio il genere drammatico. Un favorito personale è Presidenti morti.

Nel corso degli anni, l’idea di ciò che costituisce un dramma poliziesco si è frammentata in molte direzioni diverse, il che ha portato a un’ampia varietà di film. Le versioni più tradizionali includono classici come La trilogia del padrino, mentre gli adattamenti moderni e pieni di suspense includono thriller come Copshop. Una cosa è certa, i migliori film di questo genere presentano un inizio che attira il pubblico nella storia, seguito da una sottotrama che li fa indovinare cosa accadrà dopo.

Dead Presidents è il film più sottovalutato che il genere abbia prodotto

Di recente, mentre riflettevo sulla moltitudine di film che rientrano in questa categoria, ho iniziato a pensare “Quale film potrebbe essere considerato il dramma poliziesco più sottovalutato?” La risposta che mi è venuta in mente è quella degli anni ’95 Presidenti morti. Non solo il film presenta una storia ben sviluppata, ma ci sono molteplici colpi di scena e le scene d’azione tengono il pubblico con il fiato sospeso.

Nel corso degli anni, questo film sembra essersi perso nella confusione dei thriller della metà degli anni ’90 che hanno fatto colpo al botteghino ma non hanno raggiunto lo status di classico di culto. Tuttavia, credo che la parola più accurata per descrivere questo film sia sottovalutata. Diamo un’occhiata più da vicino al perché Presidenti morti è la produzione più sottovalutata del genere di film polizieschi.