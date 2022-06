Data e ora di uscita dell’episodio 4 di The Boys stagione 3 su Amazon Prime Video

Dopo un’agonizzante attesa di due anni, la terza stagione di The Boys è finalmente arrivata su Amazon Prime Video mentre Billy Butcher e il suo team continuano a combattere contro Vought e i superpotenti Seven.

Per dare il benvenuto alla nuova stagione con stile, Amazon Prime Video ha rilasciato i primi tre episodi in una volta sola in cui i fan possono affondare i denti.

Tuttavia, dopo l’uscita dei primi capitoli, i fan sono rimasti davvero affamati di altro, ma quando viene rilasciato esattamente l’episodio 4 della stagione 3 di The Boys?

La terza stagione di The Boys è arrivata su Amazon Prime Video venerdì 3 giugno 2022.

All’inizio della stagione 3, è passato un anno dagli eventi della stagione 2 e troviamo un mondo in gran parte in pace poiché Homelander è stato sottomesso, Butcher and the Boys lavorano per il governo e sono supervisionati da Hughie tra tutte le persone.

Tuttavia, la pace combattuta non durerà quando Vought annuncia V24, una nuova formula sperimentale Compound V che offre agli utenti superpoteri per 24 ore, che dà a Butcher and the Boys nuovo slancio per combattere Homelander e i Sette.

Data e ora di uscita dell’episodio 4 di The Boys stagione 3

L’episodio 4 della stagione 3 di The Boys uscirà venerdì 10 giugno 2022.

I fan che vogliono vedere il nuovo episodio non appena sarà disponibile potranno farlo da mezzanotte GMT che, per i diversi fusi orari in tutto il mondo, si traduce in:

17:00 PT negli Stati Uniti (il 9 giugno)

20:00 ET negli Stati Uniti (il 9 giugno)

01:00 BST nel Regno Unito

2:00 CEST in Europa

5:30 IST in India

10:00 AEST a Sydney, Australia

Dopo i tre episodi di apertura, il quarto capitolo della terza stagione di The Boys dovrebbe portare il titolo Glorioso piano quinquennale mentre prima della sua uscita, finora non sono stati svelati dettagli sulla trama.

Quanti episodi in totale?

La terza stagione di The Boys sarà composta da otto episodi in totale.

I fan veterani della serie noteranno che questo rispecchia entrambe le stagioni 1 e 2 poiché le puntate precedenti dello show contenevano otto episodi ciascuna.

Dopo l’arrivo dei primi tre episodi il 3 giugno, il resto della stagione 3 andrà in onda settimanalmente con nuovi capitoli in onda il venerdì fino all’8 luglio.

Ciò significa che il programma di rilascio per la stagione 3 di The Boys è simile a questo:

Restituire | 3 giugno L’unico uomo nel cielo | 3 giugno Costa Barbareschi | 3 giugno Glorioso piano quinquennale | 10 giugno L’ultima volta per guardare questo mondo di bugie | 17 giugno Erogasmo | 24 giugno Arriva una candela per accenderti a letto | 1 luglio Il selvaggio istantaneo bianco caldo | 8 luglio

La stagione 3 di The Boys è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo essere stata rilasciata venerdì 3 giugno 2022.

