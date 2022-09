Data di uscita, ora e anteprima della trama di The Rings of Power episodio 4 OTT

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

Dopo mesi di attesa, The Rings of Power di Amazon è finalmente arrivato sui nostri schermi.

Tuttavia, a differenza degli spettacoli su Netflix, la serie non è stata pubblicata in una volta sola, il che significa che i fan devono aspettare nuovi episodi.

Dopo gli avvincenti eventi del terzo capitolo, l’attenzione si sta spostando sull’episodio 4 di The Rings of Power e su cosa comporterà la prossima puntata.

Riepilogo episodio 3 di The Rings of Power

L’episodio 3 di The Rings of Power è andato in onda su Prime Video il 9 settembre 2022.

Intitolato Adar, l’episodio inizia aggiornandoci sul luogo in cui si trova l’Elfo Arondir dopo che è stato catturato dagli Orchi negli ultimi momenti dell’episodio 2. Lui, insieme ai suoi compagni Elfi e numerosi umani catturati, sono costretti a scavare trincee nelle Terre del Sud dai loro Orchi rapitori.

Altrove, Galadriel e l’enigmatico Halbrand si ritrovano a bordo di una nave diretta a Númenor dopo essere stati trovati alla deriva in mare.

Tuttavia, poiché Númenor si è isolato da gran parte del mondo esterno, il loro arrivo è accolto con trepidazione e ostilità da molti, sebbene sembrino trovare alleati in Elendil e suo figlio, Isildur.

Nel frattempo, gli Harfoot si preparano per la loro tanto attesa migrazione, ma la ferita al padre di Nori, Largo, minaccia di farli rimanere indietro fino a quando il misterioso Straniero non si offre di aiutarli.

E infine, l’episodio si conclude nelle Terre del Sud quando il fallito tentativo di Arrondir di fuggire dagli Orchi lo porta davanti al loro leader, Adar.

Gli anelli del potere © Prime Video | Ben Rothstein

Anteprima dell’episodio 4 di Gli anelli del potere

L’episodio 4 de Gli anelli del potere uscirà su Prime Video venerdì 16 settembre 2022.

I fan che vorranno guardare il prossimo capitolo non appena sarà disponibile potranno farlo a partire da mezzanotte, ora della costa orientale degli Stati Uniti.

Per gli spettatori in diversi fusi orari in tutto il mondo, ciò si traduce in:

21:00 PT negli Stati Uniti (il 15 settembre)

00:00 ET negli Stati Uniti

5:00 BST nel Regno Unito

6:00 CEST in Europa

9:30 IST in India

14:00 AET a Sydney, Australia

Prime Video ha accennato alla trama dell’episodio 4 con un breve teaser che appare come l’opzione “Next Up” alla fine dell’episodio 3.

Il teaser mostra Galadriel che tenta di persuadere la regina reggente di Númenor Míriel a combattere contro gli Orchi nelle Terre del Sud mentre vengono rivelate altre informazioni sui rapporti dei Nani nelle miniere di Khazad-dûm.

Gli anelli del potere © Prime Video

Quanti episodi in totale?

La prima stagione di The Rings of Power sarà composta da otto episodi in totale.

Il conteggio degli episodi è stato rivelato nel gennaio 2020, poco prima dell’inizio delle riprese della prima stagione.

Purtroppo, per i fan che sperano di guardare The Rings of Power, Amazon Prime Video ha confermato che nuovi episodi verranno rilasciati settimanalmente dopo l’arrivo della premiere di due episodi il 2 settembre, con un nuovo capitolo in arrivo ogni venerdì fino al 14 ottobre.

Ciò significa che il programma di rilascio di The Rings of Power dovrebbe essere il seguente:

Episodio 1 – L’ombra del passato | 2 settembre

Episodio 2 – Alla deriva | 2 settembre

Episodio 3 – Adar | 9 settembre

Episodio 4 | 16 settembre

Episodio 5 | 23 settembre

Episodio 6 | 30 settembre

Episodio 7 | 7 ottobre

Episodio 8 | 14 ottobre

Gli anelli del potere © Prime Video

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima il 2 settembre 2022.

